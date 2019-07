La Unión Musical Utielana s’imposa en el X Certamen de Bandes de Cinema de Cullera

Connect on Linked in

Més de 1.200 espectadors abarroten els Jardins del Mercat en una nova edició exitosa del concurs nacional



La Unión Musical Utielana s’ha proclamat la gran vencedora de la X edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Ciutat de Cullera’ – Memorial Rafael Talens Pelló, celebrat este dissabte.

La banda, dirigida per Francisco Javier Ros, es va imposar amb una puntuació de 441 punts després de la seua interpretació del pasdoble ‘Fina Blasco’, del cullerenc Rafael Talens, i la BSO de ‘Star Wars’, composta per John Williams i amb arranjaments de Donald Hunsberger.

La sincronització amb les imatges que es projectaven al mateix temps en la pantalla gran que presidia l’escenari dels Jardins del Mercat i l’alt nivell demostrat per l’agrupació li van valdre el beneplàcit del jurat presidit per Óscar Navarro.

La segona banda classificada va ser la Unió Musical de Massamagrell, dirigida per Josep Miquel Martínez Giménez, que va obtindre 387 punts pel pasdoble ‘Tercio de Quiles’, també de Talens, i la banda sonora de ‘La Mula’, amb música d’Óscar Navarro.

En tercer lloc, la Unió Musical ‘Benicadell’ de Castelló de Rugat, dirigida per Ferran Sanchis Gandia. La banda sonora d”ET’ va ser part del seu repertori, amb música de John Williams i arranjaments de Ton Van Grevenbroek. Els de la Vall d’Albaida van optar pel pasdoble ‘Rafael Mauricio’, de Talens. Van aconseguir 375 punts.

Fora de concurs, la Banda Jove de la Societat Ateneo Musical de Cullera va demostrar que els pirris atresoren un planter prometedor. Sota la batuta de José Salmerón, el programa de l’agrupació el van conformar el pasdoble ‘Rosalina’ de Talens i les bandes sonores de ‘The Lord of the Rings’, ‘Aladdín’ i ‘Moment for Morricone’.



El certamen va congregar a un nombrós públic. Més de 1.200 persones van abarrotar els Jardins del Mercat, la qual cosa consolida esta cita com tot un referent per a veïns i turistes de Cullera.

L’alcalde de Cullera i diputat provincial de Bandes de Música, Jordi Mayor, va assistir a la cita musical, en la qual també va estar present el nou regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete.

Les agrupacions concursants, triades el mes de març passat per sorteig, van obtindre un primer premi de 4.000 €, un segon de 2.000 € i un tercer de 1.000 €. A més, cada banda rep una subvenció de 2.000 € per participar.

El jurat qualificador va estar compost a més en qualitat de vocals pels directors de les dues societats musicals de Cullera, Juan Carlos Garcés, de l’SMI Santa Cecilia, i Ferrer Ferran, de la Societat Ateneu Musical.