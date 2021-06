La Universidad Popular de Alaquàs UNPAS celebró ayer jueves 17 de junio la clausura del curso 2020-2021

Connect on Linked in

Un total de 325 alumnes han format part enguany d’aquest servei municipal creat per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de donar resposta a les demandes i necessitats educatives i culturals de la població adulta

La Universitat Popular d’Alaquàs UNPAS va celebrar ahir dijous 17 de juny la cloenda del curs 2020-2021. El Castell d’Alaquàs va acollir l’acte que es va desenvolupar en dues sessions per tal de facilitar la participació de tot l’alumnat i respectar les mesures de seguretat per a fer front al Covid-19.

En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, la directora de la Universitat Popular, Cefe Marcos, l’equip del professorat i l’alumnat. En les intervencions, el primer edil va felicitar l’alumnat “pel seu comportament com a ciutadania per tal de respectar les mesures exigides en aquest curs i va posar de relleu l’esforç i treball realitzat per la direcció i equip de profesorat per continuar oferint una programació de qualitat tot i adequant-se a la situació. Toni Saura va recordar a més que “enguany es compleixen 18 anys des què el Castell d’Alaquàs s’obrira al públc com centre cultural, tenint com eix fonamental l’educació i l’ensenyament per a les persones adultes”.

La Universitat Popular d’Alaquàs va nàixer en el curs 2019-2020 com una aposta de l’Ajuntament d’Alaquà per donar resposta a les demandes i necessitats educatives i culturals de la població adulta i amb l’objectiu de proporcionar un desenvolupament integral a totes les persones interessades. Està dirigida a persones majors de 18 anys i en ella s’ofereix una programació molt variada en educació no reglada.

La Universitat ha comptat enguany amb un total de 325 alumnes i 27 tallers formatius articulats en diferents tipus de matèries: inclusió social i ciutadana, comunicació digital, llengües estrangeres, creació i expressió literaria, salut, benestar i envelliment actiu i música i història. El seu professorat és personal municipal i ha comptat també amb dues persones col·laboradores.

Dins dels cursos d’inclusió social i ciutadana, les persones interessades han pogut triar el curs de lectoescriptura i càlcul així com el de lectura funcional. Pel que fa als tallers de comunicació digital destaquen el d’iniciació a la competència digital, informàtica en diferents nivells, ús del mòbil i les tic en la relació administración pública-ciutadà. Pel que fa a llengües estrangeres, l’Ajuntament d’Alaquàs mha impartit anglés nivel iniciació i preparació del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera. Respecte a la matèria de creació i expressió literaria hi ha hagut un taller de gramàtica i ortografia i pel que fa als cursos relacionats amb salut, benestar i envelliment actiu, les persones adultes han pogut inscriure’s al taller d’estimulació cognitiva, al d’agilitat mental, al d’iniciació a la psicologia o al de nutrició i salut.

Per tal de completar aquesta oferta i per donar resposta a totes les necessitats, l’Ajuntament d’Alaquàs va ofertar també el taller “Entenent la música” impartit per Quique Parreño, de la Unió Musical d’Alaquàs, i un seminari sobre història local dirigit pel director de Quaderns d’Investigació, Enric Juan Redal.