La Universitat acull dissabte Tecnovation Girls, la competició per a emprendre des de xiquetes

Connect on Linked in

La Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat acull aquest dissabte 25 de gener la presentació d’una nova edició de Technovations Girls Comunitat Valenciana, un programa mundial d’emprenedoria per a xiques en l’àmbit de les STEM (ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques) orientat a la sostenibilitat (ODS).

L’encontre es realitzarà a partir de les 9 hores en l’Aula Magna del centre i participaran Pilar Rueda, delegada de la Rectora en matèria d’Igualtat i Sostenibilitat; Debra Westall, directora d’American Space Valencia i representant de l’Ambaixada d’EUA; Maria José Valero, ambaixadora del programa Technovation Girls Comunitat Valenciana. A més, com a ponents i expertes científiques s’ha convidat les valencianes Belén Franch, professora en la Universitat de Maryland i investigadora de la NASA; Marina Berenguer, hepatòloga de l’Hospital la Fe de València i coordinadora del grup del Centre d’Investigació Biomèdica en la Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives; i Regina Monsalve, presidenta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de València i directora del Centre Especial d’Ocupació ‘Llauradors de Somnis’ i ECOLOGICVAL. Aquestes expertes, referents per a les joves, exposaran les seues trajectòries personals i professionals i les animaran a que facen realitat els seus objectius i somnis.

L’acte institucional de presentació acabarà amb la intervenció de Silvia Rueda, directora i professora del Departament d’Informàtica de l’Escola Superior d’Enginyeria de la Universitat i coordinadora del projecte Girls4STEM. A continuació començarà les activitats de formació i orientació a les joves que vulguen participar en el concurs Technovation Girls, en concret s’han preparat tallers d’enquestes, de màrqueting, de productes i xarxes, vídeo i pitch o d’introducció al codi.

Technovation Girls és el programa de competència empresarial tecnològica per a xiquetes i joves més gran del món, a més del projecte insígnia de l’associació americana sense ànim de lucre Technovation (anteriorment Iridescent). El programa ofereix a xiquetes de diferents països l’oportunitat d’aprendre les habilitats necessàries per a convertir-se en emprenedores i líders tecnològiques. Cada any, Technovation llança un repte a les xiques de 10 a 18 anys per a construir un pla de negoci i una aplicació mòbil (app) per a fer front a un problema social local.

En la competició, les participants s’organitzen en equips i aprenen a utilitzar l’App Inventor i a desenvolupar la seua pròpia app. Cada equip compta amb unes persones mentores que no és necessari que tinguen formació prèvia, perquè la rebran durant el programa. La competició comença oficialment ara en gener. En l’edició de l’any passat diverses professores i investigadores de la Universitat –entre elles Amparo Oliver, Sara Martínez i Cristina Gaona- van participar com a mentores d’un dels equips. Les quatre joves van foren reconegudes com a Equip d’Or Junior de València i van arribar a semifinals.