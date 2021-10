La Universitat analitza l’impacte de la pandèmia en els drets dels grups més vulnerables

Print This Post

L’Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH-UV), amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, ha organitzat unes jornades per a analitzar l’impacte de la pandèmia en els drets dels grups més vulnerables. Les jornades se celebraran a l’auditori del Jardí Botànic durant la vesprada dels dijous del mes d’octubre.

L’objectiu de les jornades, explica el professor Fernando Flores, director del IDH-UV, “és posar en relleu com les crisis socials que afecten els drets de tots els membres de la societat tenen un impacte molt major en aquells grups que, per les seues circumstàncies específiques, es troben en situació de vulnerabilitat. Dones sotmeses a violència de gènere, persones majors soles o centres residencials, persones immigrants que parteixen d’una situació precària en el laboral i l’econòmic, xiquets i xiquetes als quals les restriccions de moviment afecten especialment… són grups de persones als quals fenòmens com la pandèmia que estem vivint afecten especialment”. Les jornades estan dirigides a estudiants universitaris, professionals vinculats de l’una o l’altra forma a aquests grups en situació de vulnerabilitat, membres d’organitzacions civils, funcionaris i periodistes.

La primera jornada estarà dedicada a l’estudi de l’impacte de la pandèmia en les dones i especialment en la violència de gènere. La conferència inaugural estarà a càrrec de Gabriela Bravo, consellera de Justícia, Governança i Reformes Democràtiques de la Generalitat Valenciana. Estarà presentada per Elena Martínez, vicerectora d’Igualtat, qui al costat del director del IDH, Fernando Flores i la pròpia consellera inauguraran les jornades el dijous 7 d’octubre a les 17 hores. Després de la conferència, se celebrarà una taula redona sobre la violència de gènere en la pandèmia, en la qual intervindran Rosa Guiralt, fiscal delegada de Violència de Gènere de València; Ruth Mestre, professora de Filosofia del Dret de la Universitat de València; Miguel Lorente, professor de Medicina Legal de la Universitat de Granada i mèdic forense. La moderació estarà a càrrec de Cristina García Pascual, catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de València.

La situació de les persones majors durant la pandèmia serà el tema que centrarà la segona jornada, que se celebrarà el dijous 14 d’octubre, també a les 17 hores i a l’auditori del Jardí Botànic. Obrirà la sessió María Ángeles Durán, catedràtica de Sociologia i investigadora del CSIC, que mantindrà una conversa amb Antonio Ariño, catedràtic de Sociologia de la Universitat de València. A continuació, se celebrarà la Taula redona “El que la pandèmia ens ha ensenyat sobre les cures de les persones majors: la necessitat d’un canvi radical del model”, en la qual intervindran Sacramento Pinazo, professora de Psicologia Social de la Universitat de València i presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia; Isabel Martínez, presidenta de la Fundació HelpAge Internacional; i Miguel Jordá, president del Consell Valencià de Persones Majors. Estaran moderats per María Dalli, investigadora del IDHUV.

El dijous 21 d’octubre se celebrarà la tercera jornada, que estarà dedicada als migrants. Començarà amb una conferència de Santiago Antonio Yerga, director general de Migracions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. A continuació, s’iniciarà la taula redona: “Immigrants i protecció internacional en temps de crisi”. Intervindran Gemma Pinyol-Jiménez. directora de Polítiques Migratòries en Intrategies; Elena Arce, directora de l’Àrea de Migracions i Igualtat de Tracte en l’oficina del Defensor del Poble; i Paloma Favieres, coordinadora estatal del servei jurídic de CEAR. Moderarà Ángeles Solanes, catedràtica de Filosofia del Dret.

Finalment, el dijous 28 d’octubre, se celebrarà la quarta jornada, que estarà dedicada als drets dels xiquets, xiquetes i adolescents. El professor Jorge Cardona, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de València, pronunciarà una conferència sobre aquest tema. Ho presentarà Rosario Serra, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de València. Les jornades es tancaran amb la taula redona “Normes i polítiques en pandèmia, i el seu impacte en la protecció física, psicològica i emocional en la població infantil i adolescent”. En ella intervindran Marlene Perkins, coordinadora UNICEF-Comunitat Valenciana; Rodrigo Hernández. Responsable de Save the Children Comunitat Valenciana Covid19; i Rosa Molero, directora general d’Infància i Adolescència de la Generalitat València. La moderació estarà a càrrec de Fabiola Meco. professora de Dret Civil i co-directora del Diploma sobre drets dels Xiquets, Xiquetes i Adolescents de la Universitat de València.