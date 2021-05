La Universitat de València finança amb més de 12.300 euros els huit projectes guanyadors de la convocatòria Activa Cultura

Connect on Linked in

El programa Activa pretén estimular la creativitat de la comunitat universitària i col·laborar en la promoció de festivals artístics a la ciutat de València

El programa d’ajudes Activa, impulsat per la Universitat de València per a l’estímul de la creativitat de la comunitat universitària i la col·laboració en la promoció de festivals artístics a la ciutat de València, té els seus primers projectes guanyadors. La institució ha donat a conéixer hui els huit guardonats en la convocatòria Activa Cultura, que pretén promoure les pràctiques culturals i artístiques entre els estudiants de la Universitat. Les propostes premiades es repartiran més de 12.300 euros en ajudes per posar-les en pràctica.

Els projectes guanyadors s’han presentat en un acte celebrat al Paranimf de la Universitat, que ha comptat amb la presència de Maria Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València; Abel Guarinos, director general de l’Institut Valencià de Cultura; Roberto Simón, director d’Acció Social de la Fundació Per l’Amor a l’Art; Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària; Manuel González, delegat de la rectora per a estudiants, vicedegans i vicedeganes, responsables de centre i l’alumnat premiat.

Entre les huit propostes seleccionades, de les 37 que s’han presentat en aquesta primera edició de la convocatòria, hi ha: ‘Quítate la máscara!’, un festival de microteatre presentat per Nicolás Aranda, estudiant del grau en Enginyeria Multimèdia; ‘Parnaso por la Humanidades’, presentació de la revista Parnaso i taula redona amb la intervenció de Nuccio Ordine, un projecte ideat per Carla María Juárez, del grau en Estudis Hispànics, i Blanca Lirio, estudiant del doble grau en Dret i Ciències Polítiques; ‘Imagine un mundo mejor’, una exposició sobre els 50 anys de l’“Imagine” de John Lennon a càrrec de Javier Martínez, doctorand d’Història de l’Art, i Sergio Sanchis, matriculat en el grau en Història de l’Art; ‘Bitácoras téxtiles. Construcción de identidad en tiempos de pandemia’, unes sessions de treball col·laboratiu tèxtil presentat per Ximena Pardo, estudiant de Treball Social; ‘Sive deus, sive dea’, mostra de dansa i arts vives, una iniciativa de Daniel Edwin Valentín, alumne del màster en Gestió Cultural; ‘Atemps – 10i9’, recopilació d’obres artístiques, presentada per Ángela Jurado, estudiant de doctorat en Comunicació i Interculturalitat; ‘Banlieusards’, una exposició fotogràfica d’homenatge a la immigració, presentada per Gevord Nazaryan, del màster en Patrimoni Cultural; i ‘El muerto es otro’, una instal·lació a La Nau amb l’enregistrament d’un vídeo documental, de Pedro Ruiz Roldán, estudiant del grau en Mestre/a en Educació Primària.

En la seua intervenció, la rectora Maria Vicenta Mestre, ha subratllat que “el més important de la Universitat de València són les persones” i mitjançant polítiques culturals com aquestes convocatòries impulsades enguany es pretén “desenvolupar el talent i el potencial de les persones, i especialment d’estudiantes i estudiants de la institució”. També ha volgut agrair les institucions que donen suport a aquestes ajudes que fan possible que la Universitat de València desenvolupe la missió cultural, “una funció més de la Universitat, més enllà de la docent i investigadora, i que esdevé “una dimissió essencial per fer millors persones i enriquir-nos de forma individual i al nostre entorn”.

Aquestes convocatòries d’ajudes a projectes artístics han sigut possible gràcies a la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura, la Fundació Antonia Mir i la Fundació Per Amor a l’Art.

Cultura als campus i a la ciutat

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura i Esport, va llançar al febrer d’enguany la primera edició d’Activa, unes ajudes per a impulsar les activitats culturals i creatives i visibilitzar la cultura com a eina de projecció social de la institució. Aquesta primera edició s’ha desenvolupat a través de tres convocatòries diferents: Activa Cultura i Activa Música, mitjançant les quals es pretén promoure la realització d’activitats artístiques i musicals per part de la comunitat universitària, i Activa Fest, dirigit a festivals urbans que desenvolupen alguna iniciativa a les instal·lacions de la Universitat. Després de conéixer-se els projectes guanyadors d’aquesta edició, pròximament s’anunciaran els festivals premiats en Activa Fest i es convocaran les ajudes Activa Música.

El termini de presentació a la convocatòria Activa Fest ha acabat recentment. Aquesta convocatòria està destinada a finançar projectes que formen part de festivals, certàmens i trobades amb contingut cultural o artístic i en què almenys una activitat s’ha de fer al Centre Cultural La Nau o en algun altre espai de la Universitat de València. L’import total d’aquesta convocatòria ascendeix a 15.000 euros. L’ajuda atorgada a cadascun dels projectes seleccionats no pot superar els 3.000 euros.

L’última iniciativa programada serà Activa Música, una convocatòria d’ajudes dirigida a promoure les activitats musicals gestades al si de la comunitat universitària. A través d’aquesta línia d’ajudes, es distingiran les 10 millors propostes musicals plantejades per l’alumnat, el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la Universitat de València per a realitzar una marató musical el mes vinent de juliol al Claustre de la Nau de la Universitat. Es valoraran els referents culturals i patrimonials de la societat valenciana, entre altres temàtiques. L’import total màxim de les ajudes és a 5.000 euros i el de cada projecte musical seleccionat no pot superar els 500 euros.

El termini de presentació de sol·licituds per a participar en Activa Música comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el DOGV i acaba als 20 dies hàbils des d’aquesta publicació. El desenvolupament de les activitats culturals aprovades a través d’aquestes convocatòries està subjecta a la normativa sociosanitària vigent a cada moment.