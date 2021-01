La Universitat de València, la Politècnica i l’Hospital la Fe milloren les habilitats digitals del personal sanitari

Connect on Linked in

El projecte europeu DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea i dirigit a millorar les habilitats digitals del personal sanitari, s’ha adaptat a la modalitat en línia els continguts del seu curs de formació orientat a aquests professionals. En la proposta participa un consorci format per la Universitat de València (a través de l’Institut Polibienestar), la Universitat Politècnica de València (ITACA-SABIEN) i l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.

En aquest moment del projecte i, en concret en el context espanyol, el contingut del curs està sent avaluat per l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), amb l’objectiu de proporcionar un certificat oficial a les persones participants (fonamentalment professionals de atenció primària).

Gertrudis Fornés, investigadora de Polibienestar (Institut de Polítiques de Benestar Social de la Universitat de València), destaca que s’ha dut a terme una anàlisi de les necessitats dels professionals sanitaris en relació amb les seues competències digitals en cadascun dels països dels socis del consorci per tal d’ajustar-se a les necessitats reals del sector.

Per la seua banda, Vicente Traver, investigador de la Universitat Politècnica de València, afirma: “aquest any tan complex i convuls per a la societat en general, però per al sector sanitari en particular, ens ha demostrat novament la necessitat d’apostar per la formació de els nostres professionals en eines digitals”.

Soledad Giménez i Andrea Gil (infermera de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i investigadora de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe, respectivament) que col·laboren conjuntament en l’apartat clínic del curs, han confirmat la necessitat d’adaptar el curs, donada la situació actual de la pandèmia de COVID-19.

El contingut del curs de formació se centra en la plataforma de formació en línia de què disposa el personal sanitari, la possibilitat d’accés obert i segur a informació sanitària digital i l’optimització d’un quadre de comandaments per a la Diabetis Mellitus tipus II. Amb aquest contingut, s’ofereix formació adaptada a les necessitats i temps dels professionals sanitaris i d’altra banda augmentar les seues habilitats digitals i d’innovació. També, la ciutadania pot beneficiar-se de solucions d’e-salut ja disponibles al mercat.

Durant la primera fase del projecte, el consorci ha definit i descrit els tres conceptes principals en què es basa aquest projecte: la formació en el treball, la creació d’unitats d’innovació en l’aprenentatge i l’avaluació com a procés.

El projecte DISH, que va començar l’any 2018, dura tres anys i està dotat amb 996.790 euros. El seu objectiu general és desenvolupar l’Estratègia Europa 2020 i els objectius principals del Partenariat Europeu per a la Innovació sobre l’Envelliment Actiu i Saludable. En total, a DISH participen 19 proveïdors de serveis sanitaris, institucions acadèmiques, així com entitats públiques i sense ànim de lucre procedents de huit països europeus.