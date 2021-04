La Universitat de València organitza el primer repte de talent per a promocionar l’ocupació del seu estudiantat

Connect on Linked in

UVocupació, la Facultat de Dret i Broseta Abogados llancen el programa “Repte de Talent i Ocupació” en el qual la parella d’estudiants guanyadors rebrà un premi de 500 euros i la possibilitat de realitzar pràctiques remunerades en una de les oficines de la signatura.

El programa “Repte de Talent i Ocupació” se celebrarà de manera virtual del 10 al 14 de maig i té com a objectiu principal desenvolupar el potencial professional i inserció laboral de l’estudiantat de la Facultat de Dret, que participarà en parelles. La inscripció en el programa es realitzarà en línia a través del formulari en la pàgina web específica del Repte. Les candidatures podran presentar-se des del 26 d’abril fins al 2 de maig.

Per a poder participar, els requisits necessaris són estar matriculat o matriculada en alguna titulació de Grau en Dret o de Màster en Advocacia de la UV i en el cas dels i les estudiants de Grau, haver superat, almenys, el 50% dels crèdits totals de la titulació.

La llista d’admesos i admeses serà publicada el dia 5 de maig, comunicant-se a cada parella participant la seua incorporació al Repte juntament amb la Guia de Participació en aquest. El repte es desenvoluparà de manera telemàtica, podent els participants resoldre un cas plantejat en parelles al llarg dels dies establits.

Mitjançant aquesta iniciativa es persegueix ajudar els joves a desenvolupar el seu potencial professional, per la qual cosa se’ls oferirà formació i assessorament necessari per a facilitar la resolució del repte plantejat, buscant així el talent entre l’alumnat de la Universitat. A aquest efecte, el programa “Repte i Talent” es consolidarà en altres àrees i amb diferents entitats.

“Les fórmules de captació de talent i inserció laboral estan en constant canvi i adaptació als nous formats i públics, per la qual cosa cal impulsar noves fórmules perquè les organitzacions troben el talent amb les competències que es requerisquen en cada oferta i a l’estudiantat la possibilitat de demostrar-les. Amb aquest programa, des d’UVocupació donem un impuls en la inserció laboral alhora que ajudem a promocionar el potencial de l’alumnat de la Universitat”, ha assenyalat la directora d’UVocupació, Marisa Quintanilla.

Mª Dolores Mas, la vicedegana de Qualitat, Formació, Cultura i Projecció Social de la Facultat de Dret ha afirmat que “la Facultat de Dret assumeix com un dels seus reptes estratègics fomentar l’ocupabilitat dels seus egressats, no pocs dels quals persegueixen com a horitzó professional l’exercici de l’advocacia. La col·laboració amb Broseta Abogados en aquesta primera edició d’aquest projecte, que aspira a consolidar-se en el futur, servirà al nostre estudiantat com a aproximació al món laboral que li espera quan isca de l’entorn controlat de les aules, mostrant el seu talent a un potencial ocupador del màxim prestigi.”

En la primera jornada de l’esdeveniment, Broseta Abogados proposarà a l’alumnat un cas a resoldre per a conéixer el vessant pràctic de l’assessoria jurídica empresarial i l’advocacia dels negocis. Així, la sessió inaugural comptarà amb l’exposició del cas i les qüestions a tindre en compte per a resoldre’l.

Un equip d’especialistes en la matèria estarà a la disposició dels i les assistents. Mentre UVocupació, a través del seu personal tècnic, donarà suport en el repte en tots aquells aspectes i/o necessitats relacionades amb la seua inserció professional. Finalment, en una sessió de tancament al final del concurs es resoldrà el repte a càrrec dels experts sota la modalitat de taller pràctic.