La Universitat i l’Ajuntament de València impulsen projectes innovadors d’arts escèniques a través de la convocatòria ‘Arts in Progress’

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria d’Acció Cultual, i la Universitat de València, a través del Vicerectorat de Cultura, han convocat la primera edició del programa ‘Arts in Progress’ amb la intenció d’impulsar projectes innovadors d’arts escèniques. Es tracta d’una proposta d’ajudes que naix del desig de donar suport a la innovació en les arts escèniques, amb l’objectiu principal d’impulsar el desenvolupament de projectes que promoguen nous llenguatges i noves experiències en les arts escèniques, arts vives i performatives.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, i la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Ester Alba, han presentat hui la iniciativa en el Centre Cultura La Nau. Tant Ibáñez com Alba han qualificat de “fonamental que les sinergies de les institucions públiques per a impulsar de manera conjunta, iniciatives sumen accions i reforcen el treball realitzat per les associacions i col·lectius professionals”. Esta convocatòria també es posa en marxa, segons ha puntualitzat la regidora Maite Ibáñez per a “donar resposta a 52 mesures extraordinàries per a afrontar les conseqüències de la pandèmia, presentades pel sector de les arts escèniques i la música fa uns mesos”.

La convocatòria, que serveix com a exemple de dinamisme cultural, és una aposta per la referencialitat sociocultural amb la qual es pretén canalitzar l’impuls cultural que sorgeix en projectes d’innovació en arts escèniques. Els projectes guanyadors, que s’han d’executar al territori municipal de València, rebran una dotació econòmica que pot arribar als 4.000 euros.

A través del conveni de col·laboració, la Regidoria d’Acció Cultural, l’Ajuntament de València col·labora en ‘Arts in Progress’ finançant amb 30.000 euros les ajudes atorgades per la Universitat de València. Cada participant, associació o col·lectiu podrà presentar un sol projecte. Una vegada els projectes hagen estat seleccionats, es realitzarà una acció formativa en el marc de la Universitat amb professionals de prestigi reconegut al sector: una manera d’implementar un espai conjunt per a la reflexió i l’intercanvi d’idees i processos. Finalment, les iniciatives premiades es mostraran a espais municipals i universitaris.

Els projectes guanyadors de la convocatòria ‘Art in Progress’ hauran de desenvolupar-se abans del 30 d’abril de 2022. No obstant això, de manera excepcional, ateses les necessitats específiques dels projectes seleccionats, es podrà autoritzar l’extensió de l’execució i justificació del projecte fins al 30 de juny de 2022. La comissió avaluadora valorarà en els projectes el seu caràcter experimental i interdisciplinari, la perspectiva de gènere i el seu desenvolupament sostenible, i l’experiència del grup o equip, entre altres criteris.

El termini de presentació de les ajudes serà durant els 20 dies hàbils següents a la publicació de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Accés a la convocatòria a través d’este enllaç: https://links.uv.es/sLxM0qj