La Universitat Popular recull i dona més de 1.500 ulleres usades per al projecte solidari a Senegal ‘Visió sense fronteres’

Connect on Linked in

Es tracta d’una col·laboració de l’Ajuntament amb l’ONG “Visió sense fronteres” i el CIPFP Mislata

La Universitat Popular de València ha recollit més de 1.500 ulleres graduades usades durant el mes de desembre per a donar-les al projecte solidari “Visió sense fronteres”, i facilitar un segón ús d’estes per part de població necessitada de Senegal. L’entrega formal de les ulleres s’ha celebrat este matí al centre de la Universitat Popular de València UP Morvedre al barri de La Saïdia. Al projecte participa també l’estudiantat del Grau Superior d’Òptica del Centre Públic de Formació professional de Mislata, que s’encarrega de la neteja i classificació de les ulleres així com de la creació d’una base de dades on queden enregistrades les donacions segons graduació per a facilitar la seua distribució a les persones que ho necessiten al país africà.

La regidora de Serveis Socials i presidenta de la Universitat Popular de València, Isabel Lozano, ha explicat que es tracta d’un projecte que uneix tres objectius: solidaritat, sostenibilitat i inclusió: “Se facilita ulleres a qui no en pot aconseguir amb recursos propis, se dona una segona vida a les ulleres que encara poden ser útils, i es facilita la inclusió de persones amb problemes de vista”. El projecte “té un especial valor pel seu desenvolupament en xarxa, amb la coordinació i col·laboració d’una ONG -Visió sense fronteres-, 12 centres de la Universitat Popular de València i el centre de Formació Professional de Mislata”, ha afegit la regidora.

En la campanya de recollida, que s’ha desenvolupat al llarg del passat mes de desembre, han participat els centres de la Universitat Popular de Morvedre, Benicalap Espai Sociocultural, Benimaclet, El Palmar, Aiora Espai Sociocultural, Russafa, Orriols, Ciutat Vella, Nou Moles, Marxalenes, Sant Marcel·lí i Cabanyal.

La iniciativa ha sigut liderada pel centre UP Morvedre en el marc del projecte “Mirada i territori” en el que es fa èmfasi en la consciència de què ens trobem en un moment d’emergència mediambiental que fa necessari reduir substancialment la nostra empremta sobre el planeta i l’impuls d’hàbits sostenibles i solidaris que repercutiran en el territori.

La Universitat Popular de València compta amb 31 centres repartits a la ciutat de València, tant al nucli urbà com als pobles, i desenvolupa habitualment projectes de caràcter sociocultural i solidari amb nombroses organitzacions socials i ciutadanes.