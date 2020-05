Connect on Linked in

La Universitat posa en marxa el canal virtual de debats gratuïts WebinarsLaNau

Davant de la impossibilitat de realitzar l’activitat cultural presencial per la Covid-19, la Universitat de València està impulsant diverses iniciatives virtuals. Dilluns que ve, 18 de maig, a les 18 hores, començarà un altre projecte nou: ‘WebinarsLaNau: converses ciència, prova i raó’. Es tracta d’una iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport a través de l’Observatori Cultural que pretén promoure la reflexió, la conversa i el debat a través webinars gratuïts per al públic en què s’analitzaran diferents sectors culturals.

El primer seminari, amb el títol ‘La fotografia menteix?’, comptarà amb la participació dels fotoperiodistes Eva Máñez i Miguel Lorenzo, que presentarà el vicerector de Cultura i Esport, Antonio Ariño. L’adreça per seguir el webinar ací.

Després d’aquest primer seminari per web n’hi haurà d’altres en què intervindran tant representants públics, que analitzaran les polítiques culturals, com professionals del sector cultural de diferents àmbits (les arts escèniques, el món audiovisual o el disseny). Les mesures de seguretat que ha obligat a adoptar la Covid-19 han afectat seriosament l’àmbit cultural i creatiu, un sector que ja per si té un elevat índex de precarietat laboral.

En una situació d’incertesa i de múltiples crisis (sanitària, econòmica, financera i laboral), la Universitat posa en marxa aquest canal de reflexió i d’intercanvi d’idees per analitzar la situació i proposar possibles eixides. La Universitat se serveix una vegada més de la cultura com a eina de reflexió i com a forma de compromís social per participar en aquesta situació tan incerta com complexa. WebinarsLaNau compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València i la Fundació General de la Universitat de València.

En aquests moments la Universitat de València està desenvolupant diverses iniciatives culturals, totes elles per a promoure la reflexió i la cerca d’eixides d’aquesta crisi a través de les tecnologies, entre les quals destaquen el certamen de microrelats audiovisuals DocuVir.20 i diferents projectes en línia de les aules i les àrees culturals que es difonen a través de plataformes digitals i xarxes socials.