La variant Cullera-Favara, una demanda en el temps, possa fi hui al punt més negre de la Ribera

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, assistirà a la posada en servei, del tram de l’Autovia A-38. Tram II-Variant Cullera-Favara.

Amb la seua obertura al trànsit es posarà fi al tram de carretera de tota la xarxa viària de l’Estat que pràcticament ha liderat durant els últims anys les estadístiques més negres pel que fa al nombre de morts o ferits greus per accident.

El nou accés ajudarà a descongestionar l’entrada nord, fins ara l’única possible al municipi des de l’autovia, fet que provocava retencions quilomètriques cada vegada que Cullera experimentava una visita massiva de visitants.

L’accés sud també evitarà que s’haja de creuar tota la ciutat per accedir a les platges per part dels vehicles els quals fins ara no han tingut molta més opció que l’entrada nord per accedir a la circumval·lació interna de la ciutat que porta a les platges.