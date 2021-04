Print This Post

Teresa López Aguado, veïna de Picassent, acaba de complir 100 anys de vida. Per motius personals no ha pogut acudir per recollir l’orla que l’Ajuntament entrega a cadascuna de les persones que compleixen un segle de vida al municipi.

En la seua representació, tres dels seus nebots, han estat presents en el lliurament d’este reconeixement per part de l’alcaldessa, Conxa Garcia, per tota una vida dedicada a la família i al treball.