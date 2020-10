Connect on Linked in

La vicealcaldessa de València i responsable de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, s’ha reunit hui amb l’Associació de Veïns i Veïnes Grau-Port. Durant la trobada s’han tractat diversos temes, a destacar el PAI del Grau i el PAI Camí Fondo del Grau i s’han recollit les reivindicacions dels seus veïns i veïnes, a més d’algunes de l’Agrupació Musical Santa Cecília. Sandra Gómez ha destacat que des de l’Ajuntament de València “volem continuar treballant en el desenvolupament dels projectes urbanístics al costat dels seus veïns i veïnes, perquè es faça de forma consensuada i participada”

. La vicealcaldessa ha recordat que el mes de setembre van començar les obres del Camí Fondo del Grau, “un projecte que farà que esta zona siga més verda, més en consonància amb el barri i amb major habitatge accessible”.

Una actuació que, segons la vicealcaldessa, “suposarà un impuls per a una zona que durant anys ha estat abandonada i degradada, amb una superfície de 47.515,87 m², i un sòl dotacional públic de 37.713,02 m²”. A més, com ha destacat Gómez, “a zones verdes corresponen 7.083,27 m² i a equipaments, 12.539,91 m²”. La vicealcaldessa també ha recordat que al setembre també es van iniciar les obres de la Farinera com a centre d’emprenedoria i innovació amb una inversió d’uns 3,5 milions d’euros. “Des de l’Ajuntament continuem treballant, i ho fem al costat dels seus veïns i veïnes, perquè puguem recuperar tant la zona del Grau com el Camí Fondo del Grau, amb més zones verdes, més zones per als vianants, dotacions públiques, més habitatge acces