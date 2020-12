La VII Carrera ARCO Foios per la Fibrosi Quística no es para

Connect on Linked in

Enguany la carrera canvia de format a causa de la situació sanitària

Cada participant recorrerà la distància que vulga i on vulga

La Regidoria d’Esports de Foios ha presentat la setena edició de la carrera per la Fibrosi Quística, una edició molt diferent per culpa de la situació sanitària, però que manté el seu esperit solidari.

Si bé les mesures actuals no permeten celebrar l’habitual carrera de 10 quilòmetres recorrent els carrers i terme municipal de Foios, des de la regidoria s’ha reformulat l’esdeveniment per a poder mantindre-la amb el seu esperit solidari a favor de les persones que pateixen fibrosi quística.

Totes les persones que vulguen participar en aquesta edició, poden inscriure’s ja a través de la web www.cronorunner.com i descarregar el seu dorsal. Posteriorment, entre el 25 i 31 de desembre, recórrer la distància que vulga en la ubicació que preferisca. A més, tots i totes les corredores podran participar en el sorteig de 3 xecs regal de material i teixit esportiu i 10 inscripcions gratuïtes per a la huitena edició de la carrera, la de 2021. Per a poder participar, només s’haurà de publicar una foto amb el dorsal en Facebook, Twitter o Instagram i etiquetar a l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat Valenciana, *Gent de Foios i Foios És Mou, a més d’utilitzar les etiquetes #FoiosAmbLaFibrosiQuistica #VIICursaFoiosFQ i #TuAireMiMeta.

Mari Carmen Cabo, regidora d’esports de Foios, ha destacat que “la pandèmia no podia fer que deixàrem de costat un esdeveniment amb la importància tant esportiva com solidària que té aquesta carrera. Hem hagut de reinventar-la, amb un format molt diferent i no competitiu, però que manté l’esperit que sempre l’ha caracteritzada: córrer en favor de la fibrosi quística. I gràcies a la col·laboració de Gent de Foios, de l’Associació de Fibrosi Quística de la Comunitat i de tots els patrocinadors, continuem posant el nostre granet d’arena per a ajudar en la investigació que millore la vida de totes les persones que pateixen aquesta malaltia”.