La VII edició del concurs Kanròs ha estat tot un èxit

Connect on Linked in

Els i les participants han tret les seues habilitats per aconseguir un arròs com cal.

Tot un èxit la VII edició del concurs Kanròs a Alcàsser on l’arròs amb perol , el plat típic de la localitat, ha estat protagonista. Encara que no és el primer any que se celebra, és el primer any que participa tanta gent.

Els i les participants han mostrat les seues habilitats per aconseguir un arròs com cal, ni molt melós ni molt caldós, això sí, solament amb els productes que l’organització els ha donat.

Cadascú coneix l’arròs en perol de diferent manera, però si hi ha una cosa en comú, és el sabor d’aquest menjar.

Un concurs que ha agermanat a tots i totes les assistents.