La Volta Ciclista a Espanya 2021 visitarà Alfafar el 19 d’agost

La ronda ciclista més important del país passarà per Alfafar dijous que ve 19 d’agost



La Volta es retransmet en directe en més de 190 països, amb una audiència mitjana a Espanya de més d’un milió d’espectadors diaris.



Després de molts anys, la Volta Ciclista a Espanya torna a visitar Alfafar. Serà com a localitat de pas en la 6a etapa, que es disputa entre Requena i Cullera, dijous que ve 19 d’agost. La ronda ciclista, una de les tres grans del panorama mundial, es retransmet en directe en 190 països, amb una audiència mitjana a Espanya d’1.2 milions d’espectadors diaris.



En concret, el pas pel municipi valencià està previst entre les 15.30 i les 16 hores del dijous 19 d’agost, per l’Avinguda de Torrent i el Carrer Menéndez Pelayo. A més, els veïns del Barri del Tremolar també poden gaudir del pas dels ciclistes per la rotonda situada a l’inici del Camí del Tremolar, en la pedania de Castellar-Oliveral.



A més, la regidoria d’esports, al costat de Unipublic, empresa organitzadora de la Volta, ha organitzat una parada de la caravana publicitària prèvia al pas dels ciclistes, amb animacions i espectacles al parc de l’Avinguda de Torrent, a partir de les 14 hores.



“Estem organitzant un espectacle que compte amb totes les mesures de seguretat i sanitàries, i que permeten a la població gaudir del pas de la caravana publicitària i puguen quedar-se a veure el pas dels ciclistes”, ha comentat el regidor d’esports, Eduardo Grau. “És un esdeveniment on podem ensenyar el municipi d’Alfafar a milions de persones de tot el món, un fet històric que esperàvem des de fa molts anys a Alfafar”.



L’organització de la Volta ha treballat de manera conjunta amb la subdelegació del Govern, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i els ajuntaments pels quals passa la ronda, al costat dels seus policies locals, en el desenvolupament del recorregut, per a garantir la seguretat i l’espectacle, i acostar d’aqueixa forma el ciclisme a la ciutadania.



Aquesta col·laboració és una mostra més de l’aposta de l’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’esports, pel foment d’un oci saludable a través de l’esport. Aquest any 2021, Alfafar ha sigut seu de diversos campionats d’Espanya de gimnàstica rítmica, la carrera d’escoles ciclistes organitzada per l’escola ciclista Promeses d’Alfafar, tornejos nacionals de pàdel en el complex esportiu municipal, a més de l’activitat normal de tots els clubs i escoles del municipi.



Grau ha afegit que “apostem per l’esport com a manera de començar a recuperar la normalitat després d’aquesta pandèmia, organitzant esdeveniments i activitats saludables i segures tant per a les persones esportistes com per a l’organització i, en els casos que es pot, les persones que acudeixen a veure’l. Estem compromesos amb l’avanç de l’esport en un entorn segur.”