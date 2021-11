La XI edició de la ‘Volta a Peu de les Falles 2021’ recorrerà este diumenge els carrers de la ronda interior

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El desenvolupament de la carrera suposarà afeccions a la circulació en la zona centre i accessos a la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria de 09.00 a 10.15 hores

València recupera, el diumenge 21 de novembre, la Volta a Peu de les Falles, una carrera que comptarà amb 1.500 participants i que podrà realitzar-se corrent, a peu o en cadira de rodes. Esta prova, organitzada per la Fundació Esportiva Municipal, inclourà una modalitat competitiva i una altra no competitiva. És a dir, les persones participants podran decidir si prefereixen que el seu temps quede registrat i formar part de la classificació general o gaudir de la prova de manera relaxada, realitzant el recorregut caminant.

La carrera competitiva començarà a les 9.00 hores a l’avinguda Marqués de Sotelo. A continuació, tindrà lloc l’eixida de la marxa a peu, no competitiva. El traçat presenta una distància de 5.500 metres, apta per a persones de qualsevol edat. De fet, en la modalitat no competitiva fins i tot poden apuntar-se xiquets i xiquetes de menys de 14 anys, sempre que vagen acompanyats d’una persona adulta.

Les i els participants disposaran d’una hora per a completar el recorregut que discorrerà pels carrers de Xàtiva, de Guillem de Castro, de Blanqueries, de Comte de Trénor, de Pintor López, la plaça de Tetuán, els carrers de General Tovar, de la Pau, Marqués de Dosaigües, de Poeta Querol, de Pintor Sorolla, la plaça d’Alfons el Magnànim, i els carrers de Cerdán de Tallada, de Colón, de Xàtiva, per finalitzar en el de Marqués de Sotelo.

Afeccions al trànsit rodat i EMT

El tall pel muntatge de l’eixida i la meta en Marquès de Sotelo estarà vigent de 06.00 a 13.00 hores, mentre que la resta de vies de l’itinerari, que està previst finalitze sobre les 10.15 hores, s’aniran obrint a la circulació conforme al pas dels i les participants.

Les persones usuàries poden consultar tota la informació respecte a les afeccions de l’EMT en la secció d’Última Hora de la web, de l’App i en xarxes socials de la pròpia EMT.