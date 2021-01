La XIII Setmana de l’economia d’Alzira del 15 al 19 de febrer amb retransmissions en directe per zoom

Espais temàtics com Talent Senior i l’Espai d’empreses

Silvia Leal, Fernando Botella o Emilio Ontiveros entre les propostes del programa

Hui s’ha presentat en roda de premsa la programació de la XIII Edició de la Setmana de l’Economia, organitzada per l’Agència de Desenvolupament Local, Idea amb la col·laboració de l’Associació Empresarial d’Alzira AEA i Renfe Valencia, i que tindrà lloc del 15 al 19 de febrer de manera telemàtica, mitjançant la plataforma zoom.



La presentació ha començat amb un recordatori per part de l’alcalde, Diego Gómez al desaparegut Adrián Campos, qui va participar a estes jornades en la setena edició com a empresari i que va ser un referent internacional que va portar el nom de la ciutat arreu del món.

Des de hui s’obri el termini d’inscripció a esta edició telemàtica i adaptada a les circumstàncies actuals, amb 25 intervencions i més de 60 ponents per a donar continuïtat a un esdeveniment que ja s’ha consolidat a la nostra ciutat. “Hem hagut de valorar si suspeníem les jornades, i vam decidir que calia continuar i aprofitar esta oportunitat de trobar i esbrinar els canvis necessaris que s’han de produir per a fer front a la situació actual”, ha explicat l’alcalde. A més, afig, el fet que siga online, ens permet poder oferir una gran diversitat de temes”. La inscripció prèvia es pot fer a la secció inscripció de la web de la setmana de l’economia

Entre altres, podrem gaudir de Silvia Leal, dilluns a les 10.30, presentadora de la Cuarta Revolución de TVE, coneguda com a la successora de Punset, amb la ponència “Tendencias”, també podrem assistir dimarts a les 11 a la taula redona “La competitivitat i perdurabilitat de l’empresa familiar: Reflexions i desafiaments” en la qual participaran Bernardo Gregori, de Grefusa i Alejandro Rios Broseta. El coach Fernando Botella ens parlarà sobre “Com enamorar els clients i convertir-los en fans” dimecres a les 15.30 hores, o en l’última jornada, el divendres a les 12 tindrem a Rafael Juan amb “Vicky foods, la innovació com a palanca de creixement”

L’obertura comptarà amb el suport institucional de la Generalitat, amb la participació del Conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, acompanyat per l’Alcalde Diego Gómez, i el president de l’Associació empresarial, Raül Tudela. La cloenda estarà a càrrec del Conseller d’Economia Sostenible i Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent.

Per la seua part la directora de l’Agencia de Desenvolupament Local e Idea, Carmen Herrero, ha explicat que enguany s’introdueix com a novetat la participació dels i les jubilades en l’espai “Talent Senior”, en la jornada de dimarts 16 de febrer. Un espai que permetrà conèixer l’exitosa experiència de perfils com el d’Eduardo Doménech, qui va ser Director General d’Avidesa. A més, per tercer any consecutiu s’oferix l’Espai d’Empreses, que tindrà lloc el dijous 18 de gener pel matí. Fins el dimecres 3 de febrer, les empreses interessades poden inscriure’s en este espai emplenant este formulari https://www.idea-alzira.com/espai-empreses . Els caps de recursos humans porten a terme seleccions de personal on line per a cobrir les diferents necessitats.



Un dels principals objectius que es perseguixen amb la celebració d’estes jornades és oferir a l’empresariat i a la ciutadania en general un espai de reflexió. Durant tota la setmana es realitzaran conferències, taules redones, entrevistes, que ens descobriran les claus dels nous models de negoci i les tendències empresarials actuals.



Hem d’agrair la participació de tots els col·laboradors, empreses, entitats i treballadors municipals que s’han ocupat a fons per a mantindré, en este any tan especial, este punt de trobada dels diferents agents de l’economia.