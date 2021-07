La XIX edició d’Escènia conclou a Foios amb èxit de participació

Connect on Linked in

l Premi del Jurat ha recaigut en l’obra ‘Iaia, tu tens sexe?’ d’Unaovarias i el Premi del Popular en ‘200.000 dones’ de CIA. Càndida

Dissabte passat finalitzava la dinovena edició d’Escènia, la Mostra de Teatre Novell que any rere any acull Foios. Una edició que, malgrat les restriccions establides, s’ha desenvolupat amb total normalitat i ha tingut, com és habitual, una gran acollida per part del públic.

En la present edició s’han repartit quatre premis entre tres companyies: El Premi del Jurat, dotat amb 2.500 euros, ha sigut per a ‘Iaia, tu tens sexe?’ d’Unaovarias; l’Esment Especial del Jurat, dotat amb 1.000 euros, ha sigut per a ‘200.000 dones’ de CIA. Càndida; el Primer Premi Popular, dotat amb 2.500 euros, ha sigut també per a ‘200.000 dones’ de CIA. Càndida; i el Segon Premi Popular dotat amb 1.000 euros, ha sigut per a ‘Sobrepassades’ de Triapasó.

Completaven la programació d’aquesta edició l’obra ‘Reines’ de Foios Escola de Teatre, ‘Passeig per la vida’ de Foios Escola de Teatre, ‘El amor de mi ahora’ d’Almor Movimiento i ‘Roda’ de Marea Danza.

Tal com reconeix Juan José Civera, regidor de Cultura, “el nivell ha sigut molt bo. Les quatre obres a concurs han sigut molt valorades pel públic, han tingut una molt bona acceptació. Va ser molt difícil triar per part del jurat i del públic als grups guanyadors, ja que les diferències en la puntuació eren per dècimes. Això significa que han sigut actuacions de qualitat”.

Amb el lliurament de premis, que va tindre lloc el dissabte en el Passeig de l’Albereda, Escènia encara ja l’edició de 2022, que serà molt especial en tractar-se del seu XX aniversari. Referent a això, Civera avança la intenció de “llançar un llibre resum d’aquestes edicions, un vídeo commemoratiu així com accions encaminades al públic juvenil i infantil en paral·lel a les seccions habituals, entre altres idees que estem ja desenvolupant”.