La XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes disposarà de flamants novetats

La Trobada reunirà als millors artistes del món a més, inclouran activitats destinades al públic local

Almussafes acollirà el pròxim cap de setmana la vint-i-setena Trobada Internacional de Mags a la localitat. Més de vint artistes participaran en ella, a més, es completarà la Trobada amb diverses xerrades i conferències d’alt interés.

Entre les novetats d’aquest any, la principal és la gala inaugural protagonitzat per dones.

L’objectiu principal de la Trobada és acostar a tota la població i de manera gratuïta aquesta disciplina artística.

Entre el jurat hi haurà figures importants com és el cas de Jorge Blas i Anthony Blake.

Una Trobada en la qual hi haurà una àmplia varietat d’activitats per a tots i totes els que vulguen anar per passar una bona estona.