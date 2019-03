La XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes proposa quatre espectacles d’il·lusionisme en zones verdes

Connect on Linked in

Les actuacions, que seran gratuïtes i s’engloben sota el títol ‘Màgia als Parcs’, estaran obertes a tota la ciutadania

Almussafes Màgic arranca aquest dijous 28 de març i fins al diumenge 31 oferirà activitats per a professionals i públic en general

Els millors trucs també estaran presents als carrers d’Almussafes durant la XXVII Trobada Internacional de Mags que se celebrarà des d’aquest dijous i fins al diumenge en la localitat. L’èxit obtingut amb aquesta iniciativa en les anteriors edicions ha portat a l’organització del congrés a mantindre aquestes actuacions, que s’oferiran de manera gratuïta en quatre ocasions sota el títol ‘Màgia als Parcs’. El divendres a la vesprada es realitzarà en l’Àgora del Parc Central (18 h), el dissabte al matí al Parc del Pontet (12 h) i a la vesprada novament en l’Àgora del Parc Central (17.30 h) i el diumenge al matí a l’esplanada del Centre Cultural (13 h).

Aquest dijous arranca la XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes, un esdeveniment artístic organitzat per l’Ajuntament i l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme que reunirà fins al pròxim diumenge 31 de març als millors il·lusionistes del panorama internacional. A més de les activitats dirigides a professionals del sector i de les diferents gales programades, per a les quals pràcticament s’han venut ja totes les entrades disponibles, està previst acostar els espectacles a tota la ciutadania a través de ‘Màgia als Parcs’, una iniciativa que aquesta edició inclou un total de quatre actuacions gratuïtes en diferents espais públics del nucli urbà.

La primera d’elles es durà a terme el divendres 29 a les 18 hores en l’Àgora del Parc Central, on actuaran Jarry Marquerie Brando i Mag Larsen. L’endemà, a les 12 hores, les sorpreses i emocions es traslladaran fins a l’escenari que s’instal·larà al Parc del Pontet, lloc en el qual Yurgen i Florette, Mag Larsen i Davinny oferiran els seus millors trucs a les persones assistents. Aqueixa mateixa vesprada, a les 17.30 hores, ‘Màgia als Parcs’ es desenvoluparà novament en l’Àgora del Parc Central amb Yurgen i Florette, Circ Hula i Mestre Blay com a protagonistes. Finalment, el diumenge 31, a les 13 hores, ShadoMagia tancarà aquest cicle d’actuacions a l’esplanada del Centre Cultural.

“Aquests espectacles al carrer ens semblen el complement perfecte per a la programació de la trobada, que inclou tot el que ha convertit a l’Almussafes Màgic en una cita ineludible per als amants de l’il·lusionisme, com les gales, els concursos o la fira màgica. És una manera d’acostar a la ciutadania aquesta disciplina artística i d’involucrar-la en una proposta cultural que any rere any reuneix centenars de persones arribades des de diferents punts, tant d’Espanya com d’altres països”, destaca la regidora de Cultura, Davinia Calatayud.

XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes

Més de vint artistes internacionals relacionats amb el món de l’il·lusionisme participaran del 28 al 31 de març en la XXVII Trobada Internacional de Mags d’Almussafes. La principal novetat d’aquesta edició és la Gran Gala Inaugural, que estarà protagonitzada íntegrament per dones. Francisca Marques Vidal, Estefanía Galera, Silvana, Lola Mento, Solange Kardinaly i Jessica Guloomal encapçalen el cartell d’aquest espectacle.

La Fira Màgica, que s’instal·larà en la pista polivalent del Pavelló Poliesportiu, tornarà a ser un dels grans atractius per a les persones acreditades. Un total de 28 empreses mostraran les últimes novetats del sector en diferents estands que comptaran amb la presència de 25 artistes arribats de països com Taiwan, els Estats Units, Bèlgica, Itàlia, França, l’Argentina o Espanya.