L’accés al carrer Bailèn des de la Gran Via de Ramón y Cajal romandrà tallada fins a agost per les obres en la línia 10 del metre

Este pròxim dilluns dia 14 de juny s’inicien unes obres de la línia 10 de Metrovalencia, a càrrec de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que suposaran, durant un període de dos mesos, el tancament al trànsit rodat del canvi de sentit de la Gran Via de Ramón y Cajal per damunt del pas inferior de Germanies i, per tant, l’accés al carrer de Bailén des d’esta mateixa Gran Via direcció nord. El sentit sud cap a l’estació de Joaquin Sorolla, no obstant, es mantindrà obert a la circulació.

El desviament i accés al carrer de Bailén, que estarà ben senyalitzat a l’efecte, es podrà fer pels carrers del Matemàtic Marzal o de Pelai, esta darrera opció serà l’única alternativa possible durant els dimarts que és quan hi ha mercat a la zona.

AFECCIONS AL TRANSPORT PÚBLIC

Pel que fa a les línies de l’EMT, tant la 63 com la 67, modifiquen el seu recorregut durant les obres. La línia 63 anul·la provisionalment les dues parades que té al carrer de Bailén (Bailén-Ermita i Estació del Nord-Bailén) així com la parada al carrer de Jesús (Jesús-Pare Jofré), i incorpora dues parades provisionals en el seu desviament per Bailén sentit sud, Mestre Sosa i Sant Vicent Màrtir per agafar la Gran Via Ramón y Cajal de nou. Pel que fa a la línia 67, s’anul·len provisionalment les parades de Ramón y Cajal-Bailén i Estació del Nord-Bailén, amb la qual cosa, el seu recorregut seguirà pel túnel de Germanies, carrer de Russafa i carrer de Xàtiva, vies en les que s’establiran les parades provisionals.

Pel que fa a les parades de Metrobus, es traslladen provisionalment al carrer de Sant Vicent Màrtir número 111 i enfront de l’estació de Joaquín Sorolla.