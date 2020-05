L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) d’Almussafes obri les seues portes

L’organisme, coordinat per la directora de l’ADL, assessora al teixit empresarial, especialment a les pimes



Fins que el pla de desconfinament permeta l’atenció presencial, el servei s’ofereix a distància

El treball de l’Agència de Desenvolupament Local d’Almussafes en matèria d’assessorament empresarial es veu reforçat des de hui, dimarts 5 de maig, amb l’obertura en la població de l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), un servei que permet una atenció més global en matèria de suport al sector econòmic, ja que la seua adhesió a una xarxa d’àmbit autonòmic afavoreix la cooperació entre els diferents organismes d’aquest tipus existents en la Comunitat Valenciana. Fins que siga possible l’atenció presencial, per a fer ús d’aquest nou servei s’haurà de contactar amb l’AFIC per via telefònica (96 178 22 15 / 687821176) o a través del correu electrònic (almussafes_adl@gva.es). “Amb la posada en marxa d’aquesta oficina centralitzem i intensifiquem els serveis oferits fins ara per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) en matèria d’informació, formació, subvencions, legislació, associacionisme o campanyes de promoció”, afirma el regidor de Comerç, Alex Fuentes.



L’Agència per al Foment de la Innovació Comercial d’Almussafes (AFIC) ja és una realitat. La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball acaba d’incloure-la en la seua xarxa autonòmica, una estructura creada per la Generalitat Valenciana amb la finalitat d’afavorir la cooperació amb les diferents agències i servir de nexe permanent entre els i les comerciants, les seues respectives organitzacions representatives i l’administració.



“Gràcies a aquesta incorporació ara podem oferir un assessorament al teixit empresarial molt més complet, atés que tenim accés a més iniciatives relacionades amb aquest àmbit i un contacte més estret i àgil amb altres administracions per a resoldre dubtes i guiar en els processos de creixement impulsats pel sector econòmic”, afirma el regidor de Comerç, Alex Fuentes. Per a l’edil, “amb la posada en marxa d’aquesta oficina centralitzem i intensifiquem els serveis oferits fins ara per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) en matèria d’informació, formació, subvencions, legislació, associacionisme o campanyes de promoció”.



La posada en marxa d’aquesta oficina, que com va afirmar Fuentes quan es van iniciar els tràmits per a ser inclosa en la xarxa suposa “un projecte ambiciós que confirma el nostre ferm compromís amb les pimes”, té un cost anual de 3.500 euros, quantitat que aporta íntegrament el consistori. Sota la coordinació de la directora de l’ADL, Elena Baldoví, l’organisme s’encarrega de confeccionar, mantindre i realitzar el seguiment dels plans d’acció comercial i analitzar els sistemes de gestió de mercats municipals i venda no sedentària, entre altres qüestions. Amb tot, s’ocupa d’assessorar de manera integral i d’oferir suport tècnic a les empreses perquè puguen afrontar la seua activitat i els canvis en els hàbits de consum experimentats en els últims temps.



Fins que el pla de desconfinament permeta l’atenció presencial en les dependències municipals, les empreses que necessiten assessorament per part d’aquesta nova agència hauran de contactar amb ella per via telefònica (96 178 22 15/ 687821176) o a través del correu electrònic (almussafes_adl@gva.es).