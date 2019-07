Print This Post

L’acte ha estat presidit per Joan Ribó Alcalde de València, Toni Gaspar President de Diputació de València i Mireia Mollà Consellera d’Agricultura i Medi Ambient



Un acte que dóna pas per fi als treballs per part del Consell Executiu per tal d’impulsar l’Horta Valenciana, patrimoni de la nostra terra, el pulmó verd de la ciutat i donar suport a tots aquells que cada dia dediquen la seua vida a treballar la terra