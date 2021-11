L’Ajuntament acorda amb els veïns del barri de Penyarroja els detalls del projecte de rehabilitació de l’Alqueria del Tenis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidora Lluïsa Notario ha ressaltat la importància del diàleg amb les associacions de veïns a l’hora de plantejar la rehabilitació de nous equipaments de barri

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, s’ha reunit este divendres amb els veïns i veïnes del barri de Penyarroja per a estudiar conjuntament el projecte de rehabilitació de l’Alqueria del Tenis, ubicada en el carrer Astúries 26, en el districte Camins al Grau. Tal com ha explicat Notario, “l’objectiu de la reunió ha estat explicar al veïnat els detalls del projecte per tal d’assegurar-nos que la rehabilitació que plantegem s’adapta als usos que ens demanen, i que son bàsicament d’ús com a equipament per a les associacions de veïns i les persones majors del barri”.

La rehabilitació de l’Alqueria del Tenis va ser una de les propostes més votades en els Pressupostos Participatius 2021. Els servicis municipals d’Arquitectura i Servicis Centrals Tècnic seran els encarregats de dur endavant el projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació de l’alqueria, que contemplarà la realització d’un estudi estructural previ per tal de discernir si son necessaris treballs de reforç de forjats, pilars, bigues, llindes i de l’estructura de la coberta.

Els treballs de rehabilitació consistiran, entre d’altres, en la consolidació dels murs i la recuperació dels acabats exteriors i interiors, la substitució de fusteries de fusta i elements de serralleria per uns altres del mateix material per a reproduir les peces originals, la reparació i reposició de la coberta, afegint la capa d’aïllament tèrmic per a la confortabilitat de l’edifici, la recuperació de paviments i particions en bon estat, i la introducció d’instal·lacions de sanejament, proveïment d’aigua, elèctriques, de climatització i seguretat

La regidora Lluïsa Notario ha ressaltat la importància d’implicar a les associacions de veïns i veïnes en la rehabilitació d’edificis que, com l’Alqueria del Tenis, estan destinats a un us veïnal, i ha detallat que el projecte de rehabilitació compta amb un pressupost de 28.106,45 € i un termini d’execució de dos mesos.