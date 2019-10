L’Ajuntament actua contra la processionària als parcs i zones verdes del municipi

Connect on Linked in

Des de l’àrea de Serveis de Jardineria i Neteja es prenen mesures per tractar d’erradicar i previndre la irrupció d’este cuc en diferents punts de la població.

A Picassent, s’està actuant en aquells punts que ha aparegut o hi ha indici de l’aparició d’estos cucs. Les actuacions portades a terme són la desinfecció, no només al sòl, sinó també a les capes altes dels arbres. L’empresa està emprant la tècnica coneguda com endoteràpia, que consisteix a punxar el producte contra la processionària directament al tronc de l’arbre i, a través de la saba s’expandix el líquid fins a les branques, evitant així la presència de l’insecte.

Les actuacions estan tenint lloc a les Carolines, a l’Alteró de Mompoi, a Delicias del Realón i a zones verdes dins del poble com l’estació, el poliesportiu, el parc Abril Martorell, la plaça Ramón i Cajal, el col·legi Sant Ignasi, l’IES l’Om i el parc Ausiàs March.

La regidora de Serveis de Jardineria i Neteja, Esther Carbonell, creu imprescindible aplicar este tipus de tractaments als pins del municipi, ja que «cal evitar que el cuc, ara d’una grandària xicoteta, aconseguisca arribar a la seua edat adulta i ser més perillós per al veïnat i les mascotes». A més, remarca que «l’endoteràpia és una de les tècniques més innovadores i efectives per a este tipus d’insecte, però cal tindre en compte que l’exterminació del cuc és un procés llarg. Hem de continuar treballant cada any per erradicar la processionària de les zones verdes del nostre poble».