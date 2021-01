L’Ajuntament adjudica la construcció del Centre de Dia

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana finalitzava l’any 2020 amb l’adjudicació de les obres per a la construcció del Centre de Dia per a persones majors al municipi. Una inversió de 3.336.129,79 € (IVA inclòs. Les obres començaran aquest mes de gener i s’allargaran durant tot el 2021.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “es tracta d’una infraestructura molt esperada per la ciutadania de Meliana i dels pobles del voltant, ja que, ara mateix, la zona té dèficit de places públiques en aquest tipus de centres”. Un altre aspecte que ha volgut destacar l’alcalde: “es tracta d’un nou exemple de col·laboració entre administracions que tants bons resultats està donant els últims anys per a fer possible els projectes”. En aquest cas, l’Ajuntament facilita un solar de 4.000 m2 molt ben ubicat, al nord del terme, i ben comunicat en l’àmbit dels municipis de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells. Un solar, a més, envoltat de zones enjardinades. D’altra banda, la Diputació ha posat els recursos econòmics per a fer realitat el projecte i, finalment, la Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha supervisat el projecte i es farà càrrec de la gestió posterior del servei.



Segons Riera: “l’edifici tindrà en compte aspectes mediambientals pel que fa a l’eficiència energètica en aplicar aspectes de bioconstrucció”. En aquest sentit, es traballarà amb una estructura i prefabricats de fusta amb aïllant de palla d’arròs i revestiments ceràmics. La singularitat del projecte i del model constructiu, que ja és molt habitual a França i al centre d’Europa, serà pionera a la Comunitat Valenciana i a l’estat espanyol. Aquesta actuació es contemplava en l’estratègia europea ViuHo de desenrotllament urbà sostenible i integrat (EDUSI) conjunta amb els ajuntaments de Foios i Albalat dels Sorells.