L’Ajuntament atorga Honors i Distincions, “a qui ha engrandit i dignificat el nom de València i representa la seua diversitat”

Joan Ribó ha destacat que “l’acte de lliurament d’estes distincions enguany és un cant que celebra la il·lusió de retrobar-nos i de guanyar la batalla a la pandèmia”

L’Hemicicle Municipal ha sigut l’escenari de l’acte de lliurament dels Honors i Distincions que l’Ajuntament enguany ha atorgat, com és tradicional amb motiu de la festivitat del 9 d’Octubre, al restaurador Ricard Camarena, al dissenyador Francis Montesinos, a l’esportista Josefa Carrión, a la il·lustradora Cristina Durán, a la Fundació Mira’m i a la plantilla municipal. També han rebut un homenatge, a títol pòstum, el dramaturg, gestor cultural i periodista Juan Gil Albors; i l’últim velluter, Vicent Enguídanos.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit hui este acte solemne amb què l’Ajuntament manifesta amb diferents títols honorífics, aprovats per unanimitat al Ple Municipal, “el reconeixement i admiració a la professionalitat, la constància i el treball de persones i entitats que han contribuït al fet que València siga una ciutat millor”. En la seua primera intervenció, l’alcalde ha destacat que “este acte és l’avantsala del gran dia dels valencians i valencianes, que enguany celebrem amb la il·lusió de retrobar-nos als carrers i amb l’esperança d’acabar amb la pandèmia mundial, en la que hem perdut a moltes persones estimades i que durant més d’un any ens ha obligat a restringir les nostres vides i les nostres relacions”.

Amb estes paraules, pronunciades davant la Senyera, que també ha presidit l’acte i demà encapçalarà la processó cívica, “i amb l’esperit de la reconstrucció”, de la que enguany també ha sigut objecte la bandera de la ciutat, l’alcalde Joan Ribó ha donat la paraula a la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, qui ha definit la cerimònia “com un acte d’amor de la ciutat de València, cap a les persones i entitats que, per la seua tasca, carrera o trajectòria, s’ho mereixen”.

Ratificació de diferents trajectòries

“Per a este dia, no s’elegeixen figures destacades en una sola disciplina, ni se’n mira el color polític, tampoc es té la voluntat de distingir una tendència artística o social. Els Honors i Distincions de la Ciutat de València “tenen un caràcter abraçador, amplíssim, ric”, ha explicat.

Glòria Tello ha assegurat que els noms de les persones homenatjades, “que són models per a les noves generacions, formen part d’una llista que, per moltes raons, ens descobreix i ratifica una societat plural, on es barreja el treball individual en l’esport, la il·lustració, la moda, la cuina, l’artesania o la literatura; i el treball en una institució abocada a la cura dels altres, i en un col·lectiu que, al seu si, abraça diversos àmbits des dels quals es pretén fer la vida dels valencians i de les valencianes, molt més amable”.

Seguidament, segons l’ordre de lliurament d’estes distincions, l’Ajuntament hui ha reconegut com a Fill Predilecte de la ciutat, a títol pòstum, al mestre artesà seder conegut com l’últim velluter, Vicente Enguidanos Grancha, que ha sigut l’hereu d’un ofici tradicional que, en el seu cas, s’ha remuntat a quatre generacions arrere. Han arreplegat la distinció, la seua vídua Emilia Sanchis Marzal i la seua filla Alicia Enguídanos Sanchis. I en la seua intervenció l’alcalde ha assegurat que els seus treballs “són autèntiques obres d’art”,

El municipi també ha anomenat Filla Predilecta de la ciutat a la il·lustradora i artista plàstica Cristina Durán Costell, que va ser presidenta de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV), i guanyadora en 2019 del Premi Nacional del Còmic, per la seua obra ‘El dia 3’ que, tal com ha recordat el primer edil, “es tracta d’un relat necessari de la nostra història recent”.

La ciutat també hi ha distingit com a Filla Predilecta a qui va ser referent de l’esport femení (com jugadora, entrenadora i docent), Josefa Carrión Rodrigo, “Carri”, que va ser pionera en diferents disciplines esportives des dels anys cinquanta, i segons Joan Ribó “amb el seu compromís amb l’esport femení va contribuir a fer un món més just i més igualitari”

També ha rebut la distinció de Fill Predilecte el dissenyador valencià Francis Montesinos, per la seua trajectòria professional, jalonada de premis i reconeixements, i estretament lligada a la ciutat. La Primera Autoritat Municipal s’ha fet ressò d’ell “com un dels dissenyadors més emblemàtics del món de la moda, innovador i autèntic, que ha contribuït a engrandir el nom de València”.

També, per la seua contribució a la ciutat, ha sigut reconegut com a Fill Adoptiu el cuiner valencià Ricard Camarena. Este professional nascut a Barx suma al Premi Nacional de Gastronomia nombrosos reconeixements internacionals, com tres Estreles Michelin i tres Sols Repsol. Joan Ribó ha ressaltat en les seues paraules el fet que “la seua tasca professional ha estat vinculada a la nostra ciutat”.

A més l’Ajuntament ha reconegut, a títol pòstum, la labor professional del dramaturg, gestor cultural i periodista natural d’Alcoi Juan Gil Albors, que va faltar al febrer de l’any passat. Gil Albors va ser, segons l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya, de la qual va ser membre, “el més important dramaturg valencià del seu temps i un autor fonamental de transició en el teatre valencià dels anys 60 i 70, que va saber allunyar el teatre valencià del seu contingut més localista per a situar-lo en una esfera molt més universal”. Joan Ribó ha “agraït la seua aportació cultural” i ha fet arribar el seu respecte a la vídua i filla de Juan Gil Albors, Mª Ángeles Irún Rubio i Roseta Gil Irún, respectivament.

Finalment, la Corporació ha entregat la Medalla d’Or de la Ciutat a la Fundació Mira’m, que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA (Trastorn d’Espectre Autista) i la de les seues famílies, i que actualment presta servici a més de 215 famílies de València i de Gandia. Han rebut el reconeixement la presidenta d’esta fundació, Marisa San Blas, i Pablo Ávila, en representació de tots els seus usuaris i usuàries.

Joan Ribó els ha agraït: “És innegable la importància que esta fundació té per a les persones amb una malaltia de vegades tan desconeguda entre la població, i la millora que ocasiona en les seues condicions de vida, per això hem volgut reconéixer el treball que fan, i lliurar-los un guardó que representa l’admiració i l’estima”.

L’Ajuntament també ha volgut reconéixer amb una Medalla d’Or de la Ciutat la labor de la plantilla de treballadores i treballadors de l’Ajuntament de València “pel seu treball sense descans durant tot l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de coronavirus, que ha permés que l’Ajuntament haja oferit una resposta de fortalesa i eficiència davant la situació d’emergència social”. Esta distinció l’han arreplegat, en nom de tot el personal, la presidenta del Comité d’Empresa, Amparo Timor; la presidenta de la Junta de Personal de l’Ajuntament, Mayte Montaner; i Juan Bort, empleat municipal.

L’alcalde, que s’ha dirigit a tota la plantilla en el seu discurs, ha reflexionat sobre “la vulnerabilitat que hem viscut enfront de la Covid”, i ha ressaltat “la importància de tindre administracions properes capaces de posar els mecanismes per ajudar a qui més ho necessita”. També ha celebrat: “Que les persones que treballen a l’Ajuntament de València s’adaptaren a la nova realitat amb una voluntat ferma d’ajudar a les veïnes i veïns de la ciutat, recordant-nos l’important que són els servicis públics i dignificant-los”. “El seu treball ha excedit les seues obligacions i gràcies a elles i ells l’Ajuntament ha donat un servici eficient a la ciutadania”, ha subratllat.

Reconeixements d’una ciutat plural

Després del lliurament dels Honors i Distincions, l’alcalde ha donat la paraula a Ricard Camarena que, com a portaveu de tots els guardonats, s’ha dirigit al faristol per a manifestar “gratitud pels honors i distincions rebuts, perquè un homenatge de la gent de la teua ciutat té un valor superior i suposa una gran responsabilitat”. “Som ambaixadors de València, que és més que una ciutat, és l’estil de vida d’una societat avançada i compromesa en un espai plural i divers, tal com demostren estos reconeixements”, ha manifestat en instar la població “perquè tinga cura de capital del Túria”, i a les persones i entitats guardonades perquè “reforcen el seu l’exemple, per tal que els valencians i valencianes es senten orgullosos de ser-ho”.

Després d’estes paraules, l’alcalde ha reiterat el seu agraïment “per l’aportació d’homes i dones que han engrandit i dignificat el nom de València”. Joan Ribó ha afirmat que “amb este acte d’Honors i Distincions simbolitzem la unió i la cohesió de la societat valenciana, d’un poble que compta amb l’excel·lència i el mèrit, la diversitat, la pluralitat, la tenacitat, l’esforç i la intel·ligència d’una ciutadania, com la que hui reconeguem, que contribueix al progrés de València i a millorar la vida de les persones que en ella vivim”.

Com a colofó, a l’Hemicicle ha sonat l’Himne de València i l’Himne d’Espanya. Finalment s’ha alçat la sessió, iniciada a les 12 hores, tras una recepció als homenatjats, que han signat el Llibre d’Honor de la ciutat, al recentment redecorat Saló de la Xemeneia. En eixa recepció i en l’acte també han participat, entre altres autoritats, el president de les Corts valencianes, Enric Morera; la consellera de Sanitat, Ana Barceló; i membres de la corporació municipal.