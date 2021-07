L’Ajuntament comença a les platges de València una nova campanya de conscienciació sobre la reducció de l’ús del plàstic

Connect on Linked in

Sergi Campillo: “Cada vegada estem més conscienciats i conscienciades però necessitem més campanyes motivadores que ens facen reflexionar sobre la necessitat de reduir l’ús del plàstic per la salut del planeta”

L’Ajuntament de València ha aprofitat el Dia Internacional Lliure de borses de plàstic per presentar la nova campanya de conscienciació sobre la importància de reduir d’ús d’este material al planeta. La campanya ha començat a la platja del Cabanyal amb tallers d’informació i sensibilització sobre la reducció de les bosses de plàstic d’un sol ús i fomentar el consum responsable. A la mateixa vegada, s’ha instal·lat una estructura metàl·lica de 5 metres que representa un peix eixint a l’exterior per respirar perquè està ofegant-se pels residus plàstics que l’envaeixen. Esta figura és una crida a l’acció per a que visitants i banyistes dipositen dins els seus residus plàstics per “alertar de l’impacte del plàstic en els nostres mars i oceans”, tal i com ha explicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Esta estructura estarà ubicada al passeig marítim del Cabanyal i una altra al passeig de Pinedo fins al 15 de setembre. Esta nova iniciativa de conscienciació mediambiental de l’Ajuntament de València ha comptat amb la col·laboració dels joves emprenedors i artistes de Precious Plastic, implicada en promoure un sistema de reciclatge global alternatiu. Esta entitat serà l’encarregada de la realització dels tallers que tenen com a lema “El teu fem segueix viu, transforma’l!” i on els i les participants poden comprovar totes les fases del procés del reciclatge amb màquines de codi obert que d’una forma divertida i artística, sense oblidar la part més tècnica i mediambiental, mostren com transformar els residus plàstics en objectes útils. Es pretén conscienciar així de la importància de reciclar i fer-ho d’una forma participativa, pràctica i dinàmica, a més de mostrar la possibilitat de transformar els residus plàstics en objectes útils.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat esta nova campanya “per conscienciar els veïns i veïnes de la nostra ciutat sobre la importància de reduir l’ús del plàstic al planeta”. Segons el vicealcalde, “cada vegada estem més conscienciats i conscienciades però necessitem campanyes motivadores que ens facen reflexionar”. Al mateix temps, aprofitant el període estival, s’alerta sobre l’impacte del plàstic en els mars i oceans. “A la Mediterrània arriba una quantitat ingent de plàstics cada any i eixos plàstics acaben entrant moltes vegades en la cadena tròfica perquè amb la seua descomposició acaben en l’estomac de molts peixos i espècies marines com les tortugues que acaben confonent el plàstic amb meduses que formen part de la seua dieta”, ha explicat Campillo. “En definitiva estem llançant un missatge clar a la població: hem de reduir al màxim el consum de plàstic, però si en consumim hem de reciclar correctament al contenidor groc per tal que estos residus puguen ser reintroduïts al sistema a través de l’economia circular”.

Evolució del reciclatge a la ciutat de València

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha valorat l’evolució de les dades en matèria de gestió dels residus municipals. Així, en els últims tres anys, del 2018 a 2020, la producció total de residus anual ha passat de 345.717 tones a 328.236 tones; amb un descens del 5%. Al mateix temps, les quantitats totals anuals de residus de la recollida selectiva municipal de cartó, envasos, vidre, orgànica i altres, han passat de 51.940 tones a 80.587, la qual cosa suposa un increment del 36%, una tendència que també es percep enguany on està previst finalitzar la implantació per fases de la recollida orgànica. De fet, en el primer quadrimestre del 2021, l’increment sostingut de quantitats de residus d’envasos respecte del 2020 ha sigut d’un 18%. En este sentit, destaca l’ampliació del parc de contenidors per a la recollida d’envasos (grocs) fins als 3.700 contenidors situant-se en una ràtio de 216 habitants per contenidor.

Campillo ha recordat que durant els últims anys s’han impulsat diverses línies d’actuació amb una estratègia de Residus Zero per fomentar la reducció, la reutilització i el reciclatge dins una gestió sostenible dels residus urbans, reforçada per l’aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. Entre altres, s’han millorar dels ràtios de contenidors per habitant, amb l’ampliació de contenidors de totes les fraccions selectives. També s’han incrementat els servicis de recollida porta a porta de diverses fraccions com ara en el sector de la restauració a Ciutat Vella tot l’any o al barri de Russafa durant la setmana fallera i a la façana marítima a l’estiu, en col·laboració amb Ecovidrio. A més, s’ha desenvolupat el porta a porta de cartró comercial a més de 950 establiments i una experiència pilot en quarts de fem de 120 immobles per a la recollida selectiva de totes les fraccions de residus.

Pel que fa a la recollida selectiva d’olis i piles domiciliàries, està prevista la seua ampliació, dins un dels projectes dels pressupostos participatius, amb unes 300 unitats de nous contenidors en la via pública per a estos residus. Així mateix, està la recollida de roba usada gestionada sobre la base de convenis amb entitats d’inserció social mitjançant contenidors en via pública.

A totes estes mesures se suma el servici d’Ecoparcs mòbils itinerants en el conjunt de l’àmbit urbà amb 4 unitats treballant tots els dies de dilluns a dissabte, i que també donen servici amb freqüència mensual a tots els barris i pobles de la ciutat durant un dia complet. I el nou servici de plataformes mòbils en Ciutat Vella que entrarà en funcionament durant este mes de juliol.

Per últim cal destacar les campanyes d’informació i conscienciació ciutadana, com la que s’ha presentat este dissabte, sobre la reutilització i el reciclatge dels residus urbans, així com la neteja de l’espai públic.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha recordat també que estan disponibles els recursos de consulta i de participació de la ciutadania amb la posada en marxa de les xarxes socials de @ValenciaNetaVLC.