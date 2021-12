L’Ajuntament compra quatre vivendes per atendre casos d’emergència social

Connect on Linked in

El consistori destina vora 340.000 euros a l’adquisició dels habitatges, tres d’ells al Cabanyal-Canyamelar i l’altre a l’Hort de Senabre

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres, en l’última sessió de l’any, l’adquisició directa, mitjançant compravenda, de quatre vivendes destinades a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, especialment persones que viuen al carrer, víctimes de violència de gènere o famílies en risc d’exclusió. Tres d’elles són propietat del Pla Cabanyal i l’altra, situada al carrer de Salvador Guinot, pertany a un particular. El consistori ha dedicat 333.953 euros a esta operació. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat “estos habitatges se sumen a altres quatre que ja s’havien adquirit al llarg de l’any amb l’objectiu d’augmentar el parc de vivenda pública de la ciutat”.

El vicealcalde, acompanyat de la regidora Pilar Bernabé, ha donat a conéixer els assumptes tractats en la darrera reunió de la comissió de govern municipal de 2021. L’òrgan col·legiat ha acordat així mateix el projecte tècnic d’urbanització de la plaça de la Figuereta, a Castellar-L’Oliveral, per a la implantació del mercat de productes agroecològics i de proximitat, amb un cost d’execució de 904.656 euros, IVA inclòs. L’objectiu, ha explicat Campillo, és “millorar i actualitzar les infraestructures dels nostres mercats municipals, amb la finalitat de prestar un millor servici a la ciutadania i aconseguir una revitalització i millora competitiva d’estos”. Amb això, ha recalcat el regidor, “es pretén potenciar i promocionar el consum de productes de proximitat, els aliments agroecològics i tradicionals, per tal de facilitar una alimentació més sana i saludable a la ciutadania”.

Pel que fa a l’àmbit de benestar social, la Junta de Govern ha donat llum verda a l’habilitació d’un local al carrer del Doctor Marañón, al barri de Favara, per al seu ús com a centre de mesures judicials en règim obert per a menors. Segons ha detallat el vicealcalde, l’any 2020 es van atendre 394 joves d’entre 14 i 22 anys i es van dur endavant 440 mesures judicials, principalment llibertat vigilada, tasques socioeducatives imposades pel jutjat i prestacions en benefici de la comunitat. Este recurs gaudix del finançament de la Generalitat mitjançant el contracte programa i té una plantilla formada per 11 professionals municipals.

D’altra banda, hui s’ha autoritzat un conveni de col·laboració amb la fundació Asindown per implementar la iniciativa “La mare que va”, la qual perseguix “desenvolupar un conjunt d’accions formatives per a la qualificació professional de les persones amb discapacitat intel·lectual”, tal com ha manifestat Sergi Campillo. L’Ajuntament aportarà 20.000 euros.

Igualment, ha assenyalat Campillo, s’ha donat el vistiplau a la segona concessió de la subvenció directa a les comissions falleres per a la construcció de monuments fallers de l’exercici 2020-2021, per import de 640.000 euros.

Servicis de neteja i recollida de residuos

Altre punt de l’orde del dia de la Junta de Govern ha estat l’organització dels servicis de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans per al 2022. Es contempla un pressupost de vora 80 milions d’euros, davant els 75 milions del 2021, i la incorporació de 52 nous treballadors i treballadores, que completaran una plantilla de 975 persones. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha exposat que l’increment dels recursos econòmics i de personal permet sufragar la recollida de matèria orgànica que s’ha implantat en el 100 % de la ciutat, així com l’augment de la freqüència d’aigualeig en els barris i pobles, que passa de 21 a 17 dies, o l’augment dels servicis previstos en les pròximes Falles, que contemplen la instal·lació de més banys i urinaris a la via pública.