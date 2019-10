L’Ajuntament continua amb les seues millores en carrers i avingudes del centre i perifèria del municipi

Connect on Linked in

Una de les actuacions que estan realitzant-se aquests dies consisteix en la construcció de voreres en l’avinguda Albufera





L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Urbanisme, continua amb el seu programa de millora i renovació de diferent carrers del centre i perifèria del municipi. En concret, esta setmana s’estan fent treballs de construcció de les dos voreres de l’avinguda de l’Albufera, que connecta l’institut Joan Fuster amb la coneguda com a ‘ruta del colesterol’, una zona molt freqüentada per persones que ixen a passejar o fer esport. “La construcció d’eixes voreres era una demanda de la ciutadania ja abans de les eleccions. Ambdues tenien perimetralment la vorera construïda però no tenien la superfície acabada pel que eren intransitables i esta situació posava en perill als vianants que havien de caminar per la calçada. A més, amb el risc que al ser una de les entrades i eixides del municipi, té molt de trànsit de vehicles. Per tant, vam veure que era una actuació prioritària”, ha explicat l’alcalde, Dimas Vázquez.



Per la seua banda, el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, ha assenyalat que, des del departament, s’està procedint a la realització d’un informe “sobre punts negres del municipi, carrers que necessiten actuacions menors, com ara rajoles soltes o asfalt deficient, i altres més ambicioses. Amb tota la informació, procedirem a actuar en totes elles. En algunes, ja es pot comprovar l’inici dels treballs de millora”.



Altres actuacions

A més d’en l’avinguda de l’Albufera, els treballs continuaran en breu al carrer La Divina Pastora, del barri de la Canal. Una actuació que es va iniciar este estiu amb l’asfaltat de la calçada i conclourà ara amb la construcció de la vorera corresponent. “En breu, els ciutadans podran comprovar el resultat acabat amb una vorera digna i elevada, que evitarà l’entrada de l’aigua de la pluja a les cases i oferirà més seguretat als usuaris”, afirma l’alcalde.



Així mateix, els veïns dels carrers Vista Alegre i Carrasco veuran ateses per fi les seues demandes amb l’asfaltat de les calçades. Les obres ja s’han licitat i adjudicat i, per tant, es realitzaran en breu. “Nosaltres sempre hem tingut molt present que Sueca no solament és el centre, sinó també el perímetre del municipi. Els veïns tenen els mateixos drets i s’ha d’actuar igual que es farà en altres zones quan es necessite”, conclou l’alcalde.