L’Ajuntament d’Alaquàs continua fent millores en la via púbica en este mes d’agost

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A més de la reparació d’avaries, trencaments i altres incidències rutinàries, els treballs s’estan dedicant especialment a l’ampliació d’alguns escocells d’arbres de gran envergadura, per a facilitar el seu creixement i possibilitat de continuar el desenvolupament, i aprofita a més per a col·locar en alguns casos teles de protecció antiarrels amb la finalitat d’assegurar un creixement que no afecte edificacions o conduccions. Aquestes actuacions s’acompanyen amb la substitució del paviment en mal estat i reposició de nou.

Cal destacar també els treballs que s’estan realitzant a l’entorn del mercat municipal, amb la millora dels accessos a l’edifici mitjançant la retirada de paviment trencat o solt i reposició de nou.

Totes aquestes actuacions, que seguiran durant les pròximes setmanes, s’estan desenvolupant amb mitjans propis del Departament de Serveis Urbans.