L’Ajuntament d’Alaquàs continuarà amb l’ampliació del servei de neteja i desinfecció en els centres educatius

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora d’Educació, Marian Espert, es van reunir el dilluns 30 d’agost amb els equips directius de tots els centres educatius del municipi per tal de planificar l’inici de curs i revisar el pla de contingència establit per tal de respectar totes les mesures de seguretat i prevenció per a la lluita contra el COVID-19.

Amb l’objectiu de garantir un inici de curs segur, l’Ajuntament d’Alaquàs continuarà intensificant el servei de neteja i desinfecció en tots els centres escolars amb una inversió anual de 380.000€, que suposa un increment del 42% respecte el curs 2019-2020. Aquesta inversió suposarà la contractació de 9 persones més, tal i com es va realitzar l’any passat, que se sumaran a les 25 persones amb les què comptaven, fent un total de 34 persones dedicades a la neteja i desinfecció. Aquesta iniciativa permetrà una vegada més que durant tota la jornada lectiva hi haja personal de neteja en cadascun dels centres, una de les prioritats actuals de l’Ajuntament d’Alaquàs. A més, el personal de consergeria, s’encarregarà també de desinfectar els accesos abans de l’inici de les classes així com de les zones comunes.

Per tal de garantir la seguretat en els accessos i eixides, les entrades comptaran també amb la presència de la Policia Local i Policia Nacional, que també s’encarregaran de vigilar l’accés perquè es respecten els protocols. Per això, en la reunió es van repassar també tots els horaris d’entrada dels col·legis.

Cal destacar que continuaran mantenint-se totes les senyalitzacions interiors establides l’any passat en els interiors dels centres i que el servei de menjador escolar continuarà adaptat a la situació generada pel Covid. Els centres escolars continuaran tenint una persona de referència per a totes aquestes qüestions que estarà en contacte directe amb l’Ajuntament.

Durant la reunió es va abordar també el Protocol de Protecció i Prevenció contra la Transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022 així com la situació de vacunació de la joventut. Els centres educatius continuaran respectant totes les mesures establides i s’adaptaran a la normativa que la Conselleria d’Educació vaja actualitzant al llarg del curs.