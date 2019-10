L’Ajuntament d’Alaquàs contracta a 18 joves aturats mitjançant el Pla d’Ocupació de la Generalitat

Connect on Linked in

Durant un període de 12 mesos, els joves amb diferents perfils professionals, formaran part de les diverses àrees municipals

L’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura donava la benvinguda este matí als 18 joves, menors de 30 anys, que des de hui i durant un període d’un any passen a formar part de la plantilla de l’Ajuntament d’Alaquàs. Es tracta d’un programa d’ocupació de la Generalitat Valenciana EMCUJU i EMPUJU per a la contractació de persones joves qualificades o no. Una iniciativa que enguany compta amb una subvenció que ascendeix als 340.667,28€ i que queda emmarcada dins del Fons Social Europeu del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Els 18 joves compten amb diferents perfils professionals: qualificats/des amb formació universitària, peons de professions vàries amb Certificat de Professionalitat, a més de joves amb formació en Cicles Formatius.

Per poder formar part del procés de contractació, tots i totes han complit amb els següents requisits: estar actualment inscrits al Labora (oficina d’ocupació), al Sistema Nacional de Garantia Juvenil: no haver treballat en el dia natural anterior al moment de la seua contractació i no haver sigut beneficiari/ària de aquest programa en els anys precedents.

L’Alcalde d’Alaquàs Toni Saura ha volgut posar de relleu la importància d’aquestos programes que tenen per objectiu “fomentar la formació i l’ocupació juvenil, claus per impulsar l’accés al mercat laboral. Són, com ha apuntat polítiques d’ocupació per les quals es continuarà treballant”.

A la cita també han acudit el regidor de cultura Fran Evangelista, el regidor d’Ocupació i Formació Jaime Marqués i el regidor de Serveis Urbans Sebastián Ruíz.