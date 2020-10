l’Ajuntament d’Alaquàs contracta deu noves persones treballadores a través del programa Emcorp 2020

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquestes persones treballaran en el Pla de Manteniment d’Edificis Públics, Jardins i Zones Verdes del municipi així com en la gestió de residus. Es tracta d’un programa de treball que facilita la reinserció laboral de les persones en situació d’atur majors de 30 anys.

Aquesta setmana s’han incorporat a l’Ajuntament d’Alaquàs deu noves persones treballadores a través del programa Emcorp 2020 subvencionat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) dependent de la Conselleria de Treball. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, les va rebre al Saló de Plens de l’Ajuntament el passat divendres per tal de donar-los la benvinguda i felicitar-los per aquesta oportunitat laboral.

Les noves persones contractades prestaran els seus serveis en l`Àrea municipal d’Urbanisme i Medi Ambient i treballaran concretament en el Pla de Manteniment d’Edificis Públics, Jardins i Zones Verdes del municipi. La persona técnica de medi ambient realitzarà treballs relacionats amb la gestió de residus. Una oportunitat de reinserció laboral que les permetrà a més aprendre un nou ofici o completar el seu currículum professional.

Per a la contractació d’aquestes persones, l’Ajuntament d’Alaquàs s’ahdereix un any més a aquest programa i ha rebut un total de 91.621,51 euros. Emcorp és un programa de treball d’iniciativa social que promou la reinserció laboral amb la contractació de persones en situació d’atur i d’almenys 30 anys amb col·laboració amb les corporacions locals per a la realització d’obres i serveis d’interès general. Està subvencionat pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA).