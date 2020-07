L’Ajuntament d’Alaquàs contracta quatre persones per a la neteja i conservació de les séquies de la partida del terç-dijous

Print This Post

Aquestes contractacions corren a càrrec del Programa Atur Agrari subvencionat pel Ministeri de Treball

Hui han començat a treballar les quatre persones contractades per l’Ajuntament d’Alaquàs per a realitzar treballs de conservació de les séquies del terme municipal. L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, les va rebre el passat dilluns 29 de juny per tal de signar els contractes i conèixer-les personalment.

El contracte té una durada de tres mesos i finalitzarà el 30 de setembre. Totes les persones són veïnes i veïns d’Alaquàs que treballaran aquest estiu per a l’Ajuntament com a peones i peons agraris. La seua funció serà realitzar una neteja i manteniment de les séquies de la partida del Terç-Dijous II.

L’Ajuntament d’Alaquàs s’ha acollit una vegada més al programa Atur Agrari subvencionat pel Ministeri de Treball i ha rebut una subvenció de 22.544 euros. L’objectiu d’aquest programa és el desenvolupament rural i del medi ambient, mantenint infraestructures per tal de procurar una millora de la qualitat de vida en l’entorn e