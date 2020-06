L’Ajuntament d’Alaquàs convoca la huitena edició dels premis Castell d’Alaquàs

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha convocat la huitena edició dels Premis “Castell d’Alaquàs”, uns guardons creats per a commemorar la data històrica del 9 d’Octubre premiant l’esforç de la ciutadania en l’art, la ciència i l’esport.

L’objectiu principal d’aquests premis és reconèixer la tasca desenvolupada pels veïns i veïnes d’Alaquàs, tant per un fet puntual extraordinari com per una trajectòria destacada, en diferents àrees de treball: l’art, que engloba totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques, dramatúrgiques i musicals; ciència i tecnologia, una categoria també per a persones emprenedores; i esports i humanitats.

Enguany el jurat estarà composat per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i una persona representant de la Secretaria de l’Ajuntament d’Alaquàs, de cada grup polític amb representació al Ple Municipal, de la direcció de l’Àrea Sociocultural i del Castell d’Alaquàs. Com a vocals actuaran també les persones guanyadores en les dues darreres edicions.

La data límit per a presentar la candidatura finalitza el 4 de setembre. Podran optar a aquest premi tant les persones, col·lectius i institucions d’Alaquàs com aquelles la trajectòria de les quals haja estat vinculada o arrelada a la localitat. Una vegada completada la documentació, que podrà descarregar-se en la pàgina www.alaquas.org, haurà de ser remesa a l’Ajuntament d’Alaquàs via telemàtica o de manera personal en les oficines municipals. Els guardons es lliuraran en dates pròximes al 9 d’octubre.