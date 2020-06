L’Ajuntament d’Alaquàs desenvolupa una aplicació pròpia per al control d’aforament en les instal·lacions municipals

Print This Post

Les persones interessades podran consultar la disponibilitat de l’aforament en temps real en les diferents instal·lacions a través d’un enllaç que estarà disponible en la pàgina web municipal.



El departament d’informàtica de l’Ajuntament d’Alaquàs ha dissenyat amb mitjans propis una aplicació per al control i la gestió de l’aforament en les diferents instal·lacions municipals que estan reprenent la seua activitat de manera presencial després de l’estat d’alarma decretat arran de la pandèmia.

Es tracta d’una aplicació desenvolupada perquè les persones que necessiten accedir a les instal·lacions municipals puguen saber per endavant l’aforament que hi ha disponible. Aquesta iniciativa permetrà a l’Ajuntament d’Alaquàs gestionar l’espai de la millor manera possible respectant l’aforament permès que estableix el Ministeri de Sanitat en cada fase de la desescalada.

El disseny de l’aplicació és molt senzill i s’ha creat perquè totes les persones interessades puguen utilitzar-la amb la major facilitat possible. L’enllaç estarà disponible en la web municipal i amb només accedir a l’espai que es vol visitar, la ciutadania podrà veure la disponibilitat que existeix en eixe moment, així com una gràfica amb l’afluència cada quinze minuts durant les últimes hores.

L’aplicació es posarà en marxa demà dijous que ve 11 de juny amb l’obertura del Mercat Ambulant d’Alaquàs. Les persones que desitgen accedir al recinte podran consultar prèviament l’aforament en temps real en l’enllaç https://www.alaquas.org/integraciones/aforo/. A partir del pròxim dijous anirà implantant-se a la resta d’edificis municipals.