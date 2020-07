L’Ajuntament d’Alaquàs destina 120.000 euros a la reactivació econòmica amb ajudes directes als comerços locals, persones autònomes i microempreses

L’Ajuntament d’Alaquàs destina 120.000 euros a la reactivació econòmica amb ajudes directes dirigides als comerços locals, persones autònomes i microempreses. Per a accedir a aquestes ajudes és necessari tenir local comercial en la localitat i haver cessat l’activitat a conseqüència de l’estat d’alarma.



Es tracta d’una de les mesures econòmiques més importants posades en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs arran de la pandèmia i l’objectiu principal d’aquesta iniciativa és minimitzar els efectes que la COVID-19 ha generat en l’ocupació i en el teixit comercial i empresarial així com activar l’economia local.



L’Ajuntament ha establert dues línies d’ajuda. Una de 80 euros per a despeses realitzades per a la compra d’elements de protecció enfront de la COVID-19: mascaretes, guants, mampares així com també per a la desinfecció del local. Aquesta ajuda s’abonarà per al període comprès entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2020.



Es preveu també una ajuda també de fins a 500 euros per a cobrir les despeses corrents que haja generat l’activitat: lloguer de locals, subministraments energètics, aigua, telefonia, internet i assegurances generades durant el període de tancament de l’activitat.



El termini de presentació de sol·licituds s’inicia demà 15 de juliol i finalitza el 4 d’agost. Tota la informació de la convocatòria així com els formularis a completar es poden descarregar en aquest enllaç https://www.alaquas.org/agenda/18930/0/.



Per ampliar la informació a les persones interessades l’Ajuntament d’Alaquàs ha habilitat les línies telefòniques 674248274, 674248439 i 627826003 així com el correu electrònic desarrollolocal@alaquas.org. Tota la informació pot ser consultada també en la pàgina web municipal www.alaquas.org.



Aquestes ajudes formen part del Pla Activa Alaquàs, el major pla econòmic de la història d’Alaquàs dotat amb més de 1,8 milions d’euros que conté mesures de caràcter social, econòmic, sanitari i tributari destinades a reduir i controlar els efectes de la pandèmia sobre la població. Es tracta d’un pla que persegueix la reactivació econòmica del teixit local i per això 600.000 euros es destinaran de manera directa a la reactivació econòmica.