L’Ajuntament d’Alaquàs està reagrupant en illes tots els contenidors del municipi per a facilitar el reciclatge a la ciutadania i optimitzar el servei de recollida

L’Ajuntament d’Alaquàs intensificarà durant aquets dies els treballs de reubicació dels contenidors amb motiu del reagrupament en illes iniciat aquest estiu per tal de facilitar el reciclatge a la ciutadania així com les tasques de recollida. Durant les últimes setmanes s’ha treballat en la configuració de les illes de contenidors i en aquests dies es continuarà amb els treballs de reubicació.

La finalitat és reagrupar en un mateix punt tots els contenidors de residus sòlids urbans, paper i cartró, vidre i envasos lleugers per tal d’evitar contenidors aïllats i garantir una major eficàcia en la recollida. En aquests punts s’ubicaran també en els pròxims mesos els contenidors marrons de biorresidus.

Amb aquest sistema de distribució es facilita el reciclatge a la ciutadania perquè evita recorreguts diferents per tal de buscar els contenidors de diverses fraccions. A més, s’optimitza el treball de recollida ja que el camió haurà de realitzar menys parades i contribuirà a reduir sorolls, consums energètics i temps. Es facilita també la neteja dels emplaçaments on s’ubiquen. Aquest sistema d’illes permet a més organitzar de millor manera l’espai, facilita l’eliminació dels punts aïllats dels contenidors i amb ell s’alliberen paces d’aparcament sempre que siga possible.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha treballat en una distribució dels contenidors que genere les mínimes molèsties a les veïnes i els veïns i que aprofite el perímetre de zones verdes de la millor manera possible o ubicacions sense presència de vivendes colindants. Quan finalitzen els treballs de reubicació es procedirà a la retirada dels contenidors que hagen quedat aïllats així com també a l’eliminació de balises metàl·liques o vorades.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recorda també que la ciutadania té a la seua disposició contenidors d’oli de cuina i de roba així com de recollida de piles que estan distribuïts per tota la población. A més, en l’edifici de l’Ajuntament es pot trobar també contenidors de recollida de piles, cartutxos de tinta, xicotets electrodomèstics i luminàries. Tot aquest servei es complementa a més amb el servei de recollida de cartró per a comerços, la recollida els dimecres de mobles i ensers i la visita amb periodicitat mensual de l’Ecoparc Mòbil.