Aquesta jornada té per objectiu informar i aclarir dubtes sobre l’ús dels horts urbans i ensenyar aspectes sobre el tractament del residu verd i alternatives ecològiques

L’Ajuntament d’Alaquàs ha impartit hui divendres la primera jornada formativa sobre agricultura ecològica i bones pràctiques dels horts urbans d’Alaquàs dirigida a les noves persones adjudicatàries en l’últim sorteig i que no disposaven amb anterioritat de parcel·la en el projecte.

L’objectiu d’aquesta jornada és informar i aclarir dubtes sobre l’ordenança que regeix el funcionament dels horts urbans i oferir informació a les persones usuàries sobre el tractament del residu verd per al seu posterior compostatge així com també ensenyar-les les diferents alternatives ecològiques que existeixen per a fer front a possibles plagues sense utilitzar productes químics com ara l’alternativa a l’ús de cordes o el sistema de cultius.

Les jornades continuaran demà dissabte a la sala la Xemenia del Castell d’Alaquàs ja que s’estan desenvolupant en diversos grups i sessions per tal de respectar la normativa establida per a fer front al Covid-19. Assistiran vora 50 persones entre totes ambdós jornades.

Un total de 147 persones gaudeixen des del passat 3 de maig d’una parcel·la assignada corresponent a la fase I i III de la Xarxa d’Horts Urbans d’Alaquàs per un període de 4 anys.