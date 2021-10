L’Ajuntament d’Alaquàs ha invertit més de 45.600 euros en diferents actuacions per a la millora de les instal·lacions municipals esportives

Print This Post

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa en aquest últim mes diferents actuacions per a la millora de les instal·lacions del Poliesportiu Municipal del Bovalar amb les quals es dóna resposta a la demanda de les i els usuaris del complex. Totes les accions han comptat amb un pressupost aproximat de 45.600 euros.

Per una banda, s’ha instal·lat un nou equip de climatització en la sala fitness del Poliesportiu per tal de garantir un ambient saludable per a la pràctica de l’esport i oferir major confort a les persones usuàries.

D’altra banda, l’Ajuntament ha adquirit també una descalcificadora que donarà servei a tota la instal·lació municipal i que té per objectiu millorar la qualitat de l’aigua, tractant de reduir el contingut de sals minerals i les seues incrustacions en canonades i dipòsits d’aigua.

Les actuacions s’han completat amb treballs de pintura en les bigues de fusta ubicades en el sostre del Poliesportiu, concretament en la zona de la sala de fitness.