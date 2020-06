L’Ajuntament d’Alaquàs i els Clavaris del Carme acorden per unanimitat la suspensió de les Festes 2020

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Alaquàs i els clavaris del Carme han acordat la suspensió de les Festes de Juliol 2020 donada la situació generada per la pandèmia del coronavirus.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, i els representants d’aquest col·lectiu han decidit prendre aquesta decisió davant la incertesa sobre l’evolució de la situació social, econòmica i sanitària. Una acció responsable i necessària per salvaguardar la seguretat i la salut de tota la població i ser responsables amb aquesta situación extraordinària.

Aquestes no són les úniques festes suspeses a Alaquàs. Fa uns dies, l’Ajuntament d’Alaquàs i els col·lectius festers van anunciar també la suspensió de les Festes Majors. La Junta Local Fallera i els col·lectius fallers van acordar també la suspensió de les Falles 2020.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura vol agrair públicament la responsabilitat de tots els col·lectius festers d’Alaquàs així com la seua comprensió en un estat tan delicat com el que estem vivint i ha destacat que amb decisions difícils com aquestes, Alaquàs i la seua gent han demostrat una vegada més una gran maduresa, sentit de la responsabilitat i compromís.