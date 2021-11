Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs inverteix un total de 15.000 euros en la rehabilitació d’aquest tram amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’accessibilitat.

L’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en els treballs de millora i rehabilitació del tram de vorera de l’avinguda Camí Vell de Torrent que es troba just enfront del col·legi Ciutat de Cremona, concretament a l’altura del final de l’aparcament públic de vehicles. Els treballs finalitzaran a finals del mes de novembre.

L’objectiu d’aquesta actuació que compta amb un pressupost municipal de 15.000 euros és garantir l’accessibilitat i la seguretat de les persones que passen a diari per aquesta via per tal d’accedir al pas de vianants per a creuar el carrer i millorar la seguretat en l’encreuament d’aquesta zona.

L’actuació consisteix en la rehabilitació i reparació de vora 280 metres quadrats de vorera. En aquests moments s’estan duent a terme els treballs de demolició del paviment de formigó existent. A continuació, es té previst col·locar una vorada de formigó i reparar el tram amb rajola hidráulica llisa de color gris de 20×20 centímetres.