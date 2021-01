L’Ajuntament d’Alaquàs se suma a telegram per a oferir un nou canal de comunicació directa amb la ciutadania

Connect on Linked in

Sota el nom “Connecta’t a Alaquàs”, aquest nou canal reforça la comunicació entre el Consistori i la ciutadania i complementa l’actual WhatsApp municipal que ja compta amb 5.000 persones usuàries

L’Ajuntament d’Alaquàs s’ha sumat a la plataforma de missatgeria Telegram, un nou canal de comunicació que permetrà a l’administració local mantindre un contacte directe amb la ciutadania oferint tota la informació municipal d’interés de manera immediata, ràpida i gratuïta. Es tracta d’una nova via informativa que complementa l’actual WhatsApp municipal que des de la seua creació l’any 2018 compta amb més de 5.000 persones usuàries.

Totes les persones que desitgen rebre a través de Telegram tota la informació municipal que l’Ajuntament d’Alaquàs ofereix hauran de descarregar-se al seu mòbil l’aplicació de la plataforma disponible tant per a Android com per a dispositius iOS. Una vegada descarregada és necessari buscar el canal “Connecta’t a Alaquàs” i unir-se o entrar en l’enllaç https://t.me/SomAlaquas. Una vegada s’hagen unit al canal, rebran tota la informació.

La posada en marxa d’aquest servei de missatgeria instantània respon a l’objectiu de l’Ajuntament d’Alaquàs de continuar adaptant-se als nous reptes que ofereix la comunicació 3.0 i vé a donar resposta a les inquietuts i necessitats de la ciutadania per mantindre’s informada de l’actualitat del municipi. Es tracta d’una aposta més per modernitzar la institución utilitzant tots els canals de missatgeria així com plataformes socials per tal d’afavorir el dret a la informació de la ciutadania.

La implementació de Telegram se suma a l’actual WhatsApp municipal que compta ja amb més de 5.000 persones usuàries des de la seua creació el gener de 2018 i reforça la comunicació entre el Consistori i la ciutadania. Aquest servei va ser creat com una llista de distribució unidireccional i s’ha consolidat com un dels canals de comunició oficials amb més èxit d’acollida. Les persones que desitgen a afegir-se a aquest canal de difusió poden fer-ho agregant en nombre de telèfon 661515448 a l’agenda de contactes del seu telèfon mòbil i a continuació enviar un missatge de WhatsApp amb el text “ALTA ALAQUÀS”.

A més de les plataformes de missatgeria, l’Ajuntament compta amb un nombre destacat de persones usuàries de les diferents xarxes socials. El perfil de Facebook (@SomAlaquàs) compta actualment amb 10.946 persones seguidores i en Instagram un total de 5074 persones. Destaca també el perfil Som Alaquàs de Youtube amb 875 persones suscriptores. Cal destacar a més que l’Ajuntament compa també amb la pàgina web municipal www.alaquas.org on es pot consultar i ampliar tota la informació que es comparteix a través de les xarxes socials.

L’ús de totes aquests canals oficials així com el nombre de persones seguidores s’ha vist incrementat de manera considerable des de l’inici de l’estat d’alarma el passat mes de març. La necessitat d’una comunicació eficaç i constant amb la ciutadania des de l’inici de la pandèmia i la inevitable adaptació dels serveis municipals va posar de relleu la importància de mantindre informada la ciutadania a través dels difererents canals oficials d’informació. Van ser moltes les persones que van triar les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alaquàs per seguir l’actualitat marcada per la crisi del coronavirus.