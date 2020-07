L’Ajuntament d’Alboraia col·labora amb la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana per a promocionar les seues disciplines esportives en el municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament i la Federació de Vela afermen la seua col·laboració amb la signatura d’un conveni





L’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría Díaz, i la regidora d’esports, Zeudi Estal Daries, han rebut hui a membres de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana, per a ratificar la signatura del conveni entre ambdues entitats.



A la recepció han assistit el president de la Federació, Carlos Torrado Campos, el director general de l’esport, Josep Miquel Moya Torres, i altres membres de la directiva de la FVCV.



Aquest conveni reflecteix l’interés a col·laborar mútuament en l’organització i funcionament d’activitats relacionades amb aquestes disciplines esportives. L’Ajuntament d’Alboraia s’estableix així com entitat col·laboradora de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana i del Centre de Tecnificació de Vela Petxina. “Amb això volem donar suport als esports de vela, i que troben en la nostra mar i el nostre municipi un lloc per a vindre, i quedar-se”, va declarar el primer edil en la recepció.



Des del consistori es facilita una zona d’entrada i eixida de l’aigua en la Patacona, excepte els mesos d’estiu, a més de zona de magatzematge per als esportistes del Programa de Tecnificació de Vela.