L’Ajuntament d’Alboraia entrega premis al comerç local per l’ús de valencià

Aquesta campanya per a la promoció del valencià ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de València

La regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum, en col·laboració amb la regidoria de Cultura, la Diputació de València i ACEPA (Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia) han organitzat aquesta convocatòria per a la promoció del valencià en el comerç local del municipi.

Aquest matí, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i els regidors Sebastián Torres (Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Consum) i Manuel Andreu (Cultura i Biblioteca), han fet lliurament dels premis a comerços, empreses i locals de restauració local, al costat d’alguns membres de la Corporació Municipal.

L’alcalde del municipi ha destacat que “cal seguir en aquesta línia de promoure l’ús del valencià i promocionar el comerç local”, a més d’agrair la col·laboració en la iniciativa.

El primer premi en la modalitat “Ús del valencià en la retolació i material imprés” ha sigut per a la Xufera, amb 1.000€ de guardó. El segon per als Arrels 2015 S.L (850€), i el tercer en aquesta categoria (650€), per al Forn de Vera.

En la categoria “Ús del valencià en les noves tecnologies” els premiats han sigut: Nostre Bar (3er premi), Voluta Escola de Música (2° premi) i Sanitat Animal d’Alboraia – S.A.N.A (1r premi)