L’Ajuntament d’Alboraia incorpora a quatre persones contractades per l’EMCORP 2021

L’alcalde del municipi les ha rebut hui per a donar-les la benvinguda

Alboraia ha contractat 4 persones desocupades i majors de 30 anys, per a un període de 7-8 mesos, amb l’objectiu de donar suport a diferents departaments municipals.

Miguel Chavarría Díaz, alcalde d’Alboraia, ha rebut hui a les persones que s’incorporen al programa, i els ha donat la benvinguda a la plantilla municipal.

S’ha incorporat una auxiliar administrativa per al departament de Recursos Humans, un empleat d’àrea d’atenció al client, destinat a l’Agència de Desenvolupament Local, una agent de desenvolupament turístic per al departament de Turisme i una assistent domiciliari per a recolzar en el Servei d’Atenció Domiciliària.

L’Ajuntament d’Alboraia a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha posat en marxa aquests nous projectes del programa EMCORP 2021.

Un any més l’ajuntament ha resultat beneficiari d’aquestes ajudes del programa d’iniciativa social de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través de LABORA.

Es compta amb un total de 52.964,43€ finançats amb fons procedents del Servei Públic d’Ocupació per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, per a la realització d’obres i serveis d’interés general.