L’Ajuntament d’Alboraia inicia les obres de reurbanització de la Plaça Teresa Gil de Vidaure

Es durà a terme una reforma integral, renovant els arbres i mantenint la font i l’arbre monumental ubicats a la plaça

L’Ajuntament d’Alboraia ha iniciat ja el projecte de reurbanització de la Plaça Teresa Gil de Vidaure, situada en el barri Rei En Jaume del nucli tradicional de la localitat.

Les obres ja han donat inici aquesta setmana i s’espera que els treballs tinguen una duració de 4 mesos. Els arbres es renovaran per a evitar accidents i problemes conseqüència del seu estat, i es mantenen tant el pi com la font que es troben en la plaça. El pressupost total per a les obres és de 112.500,00 € amb IVA.

Es tracta d’una obra que pretén abordar una reforma integral d’aquest espai que inclou la millora de l’accessibilitat, la col·locació de noves lluminàries amb llums led, i una renovació total del mobiliari urbà, les instal·lacions d’aigua potable, la xarxa d’evacuació de pluvials i la jardineria.