L’Ajuntament d’Alboraia llança activitats esportives gratuïtes per a joves

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria de Joventut ha organitzat activitats gratuïtes com a surf, longboard o robòtica

Des de l’Espai Jove de l’Ajuntament d’Alboraia s’han organitzat activitats extraescolars, per a oferir una alternativa d’oci saludable gratuïta per als i les joves del municipi.

Les activitats són de tot tipus, des de multiesport (surf,estand up paddle, longboard, esports de platja, i més) fins a robòtica o animació lectora. Aquestes activitats han sigut finançades per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb l’objectiu de compensar els efectes negatius del confinament i la pandèmia entre les persones més joves.

Per a les activitats de multiesport es compta amb la col·laboració de les escoles esportives del municipi Mediterranean Surf School i Xsa Surf, i hi haurà grups des dels 5 als 18 anys. Es realitzaran a les platges de la Patacona i Port Saplaya. L’horari serà a partir del 13 d’abril, el grup de 5 a 8 anys, dimarts i dijous de 17:30h. A 19:00h. Per al grup de 9 a 13 anys, dilluns i dimecres de 17:30h. A 19:00h. I finalment, el grup de 14 a 18 anys, dimarts i dijous de 17:30h. A 19:00h.

L’activitat de robòtica compta amb dos grups: de 8 a 12 anys, i de 13 a 18 anys. El primer grup serà els dimarts i dijous de 17:30h a 18:30h., i el segon els dilluns i dimecres en el mateix horari. Es durà a terme en el Centre Municipal de Canonge Julià.

Les jornades d’animació lectora, dirigida a xiquets i xiquetes de 3 a 8 anys, es faran a la Biblioteca Municipal a partir del 13 d’abril, els dimarts i dijous de 17:30h. A 18:30h.

Les inscripcions es realitzen mitjançant registre d’entrada a l’ajuntament o per la seu electrònica. Per a més informació està disponible el mail cij@alboraya.com o el telèfon 673 696 005.

És indispensable la signatura del consentiment de les condicions de participació a causa del COVID-19.